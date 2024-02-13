Спартакиада-2024: шорт‑трек закончился, начался хоккей

В пятый день соревнований в центре внимания также биатлон

Сегодня, 13 февраля, на Всероссийской зимней спартакиаде пройдут состязания одновременно в пяти регионах. В общей сложности будут разыграны 14 комплектов наград. В Челябинской области основные события произойдут в Челябинске, Златоусте и Кусе. Здесь пройдут хоккейные матчи, состязания по сноуборду и горнолыжному спорту. Рассказываем о предстоящем пятом дне спартакиады, в котором у наших земляков почти нет шансов завоевать медали.

Итак, завершили свое выступление на спартакиаде представители шорт-трека. Челябинская область на родном льду «Уральской молнии» выступила выше всяких похвал. Общими усилиями наши земляки завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Разумеется, в первую очередь этот успех связан с нашей звездой Екатериной Алдошкиной, которая трижды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета.

Сегодня в ЛД «Уральская молния» выходной, а уже завтра, 14 февраля, выйдут на старт конькобежцы. В течение пяти дней им предстоит разыграть 14 комплектов наград. Здесь нам есть за кого болеть и переживать, и в первую очередь — за нашу Оленьку Фаткулину.

В арене «Трактор» между тем пройдет второй игровой день хоккейного женского турнира. Накануне сборная Челябинской области уступила соперницам из Санкт-Петербурга (1:4). Сегодня нашим девчатам предстоит сразиться с соседями из Свердловской области. Соперник достойный, но южноуральские хоккеистки выглядят в этом противостоянии фаворитами.

В Златоусте любители биатлона увидят сильнейших спортсменов страны в двух индивидуальных гонках — на 20 км среди мужчин и 15 км — среди женщин. Любопытно будет узнать, сможет ли Эдуард Латыпов из Уфы выиграть третье золото спартакиады. Он хоть и фаворит состязаний, но соперников у него хватает.

В Кусе комплекты наград разыграют женщины в слаломе-гиганте. Накануне в ЦАО «Евразия» состоялись мужские заезды, в которых победу одержал один из лидеров сборной России Павел Трихичев. У девушек претендентов на высокие места хоть отбавляй. Однако хозяйкам трассы, спортсменкам Челябинской области, будет непросто в борьбе за место на пьедестале.

Кроме того, немало спортивных событий пройдут на площадках других регионов страны. Так, в Сочи будут бороться за медали представители санного спорта и скелетона. В Нижнем Тагиле состоятся состязания по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. В Красноярском крае порадуют зрителей акробатическими элементами представители фристайла. Там же продолжат выяснять отношения на предварительном этапе керлингисты.





Внимание: в связи с погодными условиями были перенесены состязания в лыжном спорте. Запланированные на 15 февраля лыжные мужская и женская эстафеты состоятся сегодня в Тюменской области. И это хороший повод посмотреть прямые трансляции, чтобы увидеть эти зрелищные виды программы.

* Указано челябинское время.

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