Сильные духом: Александр Ширин — мастер бега с музыкальным слухом

Челябинский легкоатлет дебютирует на Паралимпиаде‑2020

Сегодня, 1 сентября, в Токио на старт выйдет последний южноуральский участник Паралимпийских игр Александр Ширин. Магнитогорский спортсмен, ныне выступающий за Челябинск, постарается завоевать медаль в беге на 400 метров. Для него предстоящий старт — главный в карьере.

Родился и вырос Александр Ширин в Магнитогорске, а начал заниматься легкой атлетикой в школе-интернате № 3 у Андрея Николаевича Андреева в достаточно позднем возрасте — в 16 лет. Именно тогда у него и проявился интерес к занятиям спортом на серьезном уровне. С этим и связан переезд Александра в Челябинск после окончания школы. В южноуральской столице он поступил в колледж УралГУФК, а затем и в основной вуз. Здесь с ним стал заниматься Николай Юрьевич Слобцов.

Не прошло и года, как Александр был включен в списки кандидатов в сборную России по спорту слепых. Произошло это в 2014 году. Несмотря на то что южноуральский легкоатлет неоднократно становился победителем и призером первенств страны, выполнить норматив мастера спорта поначалу не удавалось. Пожалуй, 2016 год стал поворотным в карьере спортсмена — Ширину удалось выполнить норматив, а спустя год завоевать свой первый титул чемпиона России.

В 2018 году Александр впервые принял участие в крупных международных соревнованиях. Ему удалось выиграть альтернативные Европейские игры в беге на 400 метров, но самым важным стартом стало участие в чемпионате мира по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями. Этот турнир проходил в 2019 году в Дубае. И именно здесь разыгрывались первые квоты для участия в летних Паралимпийских играх — 2020.

Александру Ширину удалось показать отличный для себя результат в беге на 400 метров, который принес ему бронзовую медаль, а вместе с тем и путевку в Токио. Паралимпиаду из-за пандемии коронавируса перенесли, и летний сезон 2020 года для челябинца, как и многих других российских спортсменов, выпал из обоймы. По сути наш земляк принял участие в одном крупном старте, став чемпионом страны на своей коронной дистанции 400 метров и завоевав серебро на 200-метровке.

Зато в 2021 году удалось продуктивно поработать. Александр Ширин принял участие в трех крупных стартах, став бронзовым призером чемпионата Европы, турнира Гран-при в Тунисе и чемпионата России.

Челябинский легкоатлет успешно совмещает занятия спортом с музыкой — Александр является многократным победителей различных фестивалей, исполняет рэп-композиции, а в 2014 году стал финалистом городского конкурса «Песня города».

В беге на 400 метров на Играх-2020 в Токио выступят 15 спортсменов. Сегодня, 1 сентября, в 16:12 по челябинскому времени, состоятся полуфинальные забеги. По их итогам определится восьмерка сильнейших, которая завтра выступит в финале соревнований. Конкуренция в этом виде программы очень серьезная: как минимум десять атлетов, в том числе и наш земляк, могут выбежать из 50 секунд. Все будет зависеть от того, насколько успешно атлеты подготовились к стартам и в какой физической форме они подошли к главным стартам в карьере.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в специальном разделе на сайте Паралимпийского комитета России.

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