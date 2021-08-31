Сильные духом: Елена Шах — диск и ядро в надежных руках

Челябинская легкоатлетка выступит в финале Паралимпийских игр

Сегодня, 31 августа, на Паралимпийских играх будут разыграны 42 комплекта наград. В программе соревнований по легкой атлетике состоится дебют челябинской спортсменки Елены Шах. Наша землячка специализируется в двух дисциплинах «королевы спорта», однако в Токио она выступит только в метании диска, где у нее есть шансы побороться за медали.

Елена Шах родилась 2 июня 1997 года в Челябинске. Воспитывалась в детском доме, а в 15-летнем возрасте была удочерена приемной семьей. Получила среднее общее образование в коррекционной школе № 127 Челябинска. В девятом классе начала заниматься легкой атлетикой — метанием диска и толканием ядра.

В 2014 году после окончания школы поступила в Русско-Британский институт управления (РБИУ) по специальности «менеджер туристического бизнеса». В 2017 году была зачислена в УралГУФК, где по настоящее время и обучается на третьем курсе, на кафедре легкой атлетики.

Впервые Елена Шах заявила о себе в 2016 году, когда на чемпионате России стала призером сразу в двух видах программы — серебро в толкании ядра и бронза в метании диска. Аналогичным образом она выступила и в 2017 году. Ну а в 2019 году ей покорились вершины пьедестала. Так, челябинская спортсменка стала первым номером в сборной и реальным претендентом на участие в Паралимпиаде-2020 в Токио.

Однако в связи с пандемией коронавируса старты перенесли на следующий год. За это время спортсменка одержала свою «дежурную» победу на чемпионате России и стала целенаправленно готовиться к Токио, сосредоточившись на одной дисциплине — метании диска. В этом году ей удалось завоевать серебро чемпионата Европы.

Впрочем, в столице Японии ей будет гораздо сложнее. Дело в том, что в метании диска очень сильны азиатские спортсменки, и прежде всего китаянки Чжан Лианьминь и Танг Хонгся, есть сильная колумбийка Мария Рестрепо, бразильянка Изабела Кампос. У всех вышеперечисленных личные рекорды выше, чем у россиянки. Но на Паралимпийских играх часто случаются сюрпризы. Будем надеяться, что один из них сможет преподнести челябинская спортсменка.

Смотреть прямые трансляции из Токио можно в специальном разделе на сайте Паралимпийского комитета России.

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