Сильные духом: Валерия Шабалина — звезда мирового плавания

Челябинская спортсменка может стать одной из героинь Паралимпийских игр

Сегодня, 25 августа, на Паралимпийских играх в Токио состоится первый соревновательный день — будут разыграны 24 комплекта наград в трех видах спорта. Выйдут на старт и два южноуральских пловца — Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев, которые значатся среди претендентов на медали. ИА «Первое областное» запускает новую рубрику «Сильные духом», в которой будем подробно знакомить с тем, как выступают российские спортсмены на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Титулованная челябинская спортсменка Валерия Шабалина может стать одной из героинь Паралимпиады-2020. Заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира на протяжении многих лет не знает себе равных в плавании среди ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями). Она покорила все возможные вершины, не хватало главной — золота Паралимпийских игр.

Однако сделать это было до недавнего времени невозможно, поскольку ранее спорт ЛИН не был представлен в программе Паралимпиад. В Токио состоится его дебют. И надо ли говорить о том, какое значение эти соревнования имеют для самой спортсменки, ее тренера и родителей.

Очевидно, что для Валерии Шабалиной предстоящая Паралимпиада — главные старты в карьере. Хотя стартов этих за 15 лет, что она выступает на высоком уровне, накопилось немало. В Токио челябинская спортсменка выступит в шести видах программы по плаванию и в каждом из них является претендентом на медали!

Надеемся, у нее получится распределить силы на то, чтобы выступить на своем стабильно высоком уровне. Во многом это будет зависеть от того, насколько правильно и качественно сумели разработать план подготовки к Играм тренеры сборной России и личный наставник спортсменки Татьяна Новикова.

Валерии Шабалиной 26 лет, из них больше 20 лет она занимается спортом в качестве реабилитационных программ: сначала художественной гимнастикой и фигурным катанием, а с семилетнего возраста — плаванием. Ей сразу после рождения было диагностировано несколько неприятных диагнозов, после которых впоследствии была определена третья группа инвалидности.

Плавание стало для Леры тем видом спорта, где она сумела реализовать себя, стать одной из сильнейших в мире. В 17-летнем возрасте вошла в состав сборной России по плаванию ЛИН. И за 9 лет добилась всего, чего только можно в профессиональном спорте. В ее коллекции 39 (!) золотых медалей чемпионатов страны, 5 побед на чемпионате мира, а также титул рекордсменки мира на различных дистанциях.

Выйдет на старт Паралимпийских игр в Токио и еще один южноуральский пловец. На дистанции 200 м вольным стилем выступит челябинец Дмитрий Черняев. Победитель и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по плаванию ПОДА (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). У него также есть хорошие шансы выйти в финал состязаний, но побороться за победу будет сложно: слишком сильны соперники и уровень результатов, который они показывают. Отметим, что в Токио Дмитрий Черняев выступит в четырех плавательных дисциплинах.

Ссылки на прямые трансляции соревнований XVI Паралимпийских летних игр можно посмотреть на сайте Паралимпийского комитета России в специальном разделе.

Напомним, что на Паралимпийских играх в Токио Челябинскую область представят пять южноуральцев. Анна Сапожникова, Александр Ширин и Елена Шах выступят в состязаниях по легкой атлетике, а Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина — в плавании.

