Сильные духом: Анна Сапожникова — самый быстрый «кузнечик» в мире!

Сильные духом: Анна Сапожникова — самый быстрый «кузнечик» в мире!

Сегодня, 29 августа, на Паралимпийских играх в Токио состоится долгожданный дебют южноуральских легкоатлетов. В сектор для прыжков в длину выйдет одна из наших главных надежд Анна Сапожникова. Челябинская спортсменка успешно совмещает в «королеве спорта» два вида, но именно сегодня у нее есть реальная возможность завоевать медаль. ИА «Первое областное» продолжает рассказывать о наших земляках — участниках Паралимпиады-2020 в рубрике «Сильные духом».

Звездный час для талантливой легкоатлетки из Челябинска мог наступить еще пять лет назад. К Паралимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро 19-летняя спортсменка подходила в великолепной физической форме, стала призером чемпионата Европы и имела все шансы подняться на пьедестал в столице Бразилии. Но Международный олимпийский комитет российскую сборную на Паралимпиаду не допустил, перечеркнув надежды наших спортсменов с ограниченными возможностями принять участие в главных стартах в карьере.

Кстати, Анна Сапожникова выиграла так называемые «Альтернативные Игры» в прыжках в длину с результатом, который соответствовал второму месту, показанному атлетами на Паралимпиаде в Рио.

Челябинской спортсменке 24 года. С 7 лет поступила в школу-интернат № 4, где и начался ее путь в большой спорт, занималась спортивными танцами и легкой атлетикой. Первый ее тренер — Заслуженный тренер России Виктор Слободчиков, в настоящее время с ней занимается также Елена Мальчикова.

В легкой атлетике у Анны Сапожниковой быстро все стало получаться. Уже на первых областных соревнованиях, проходивших в Кусе, челябинка выполнила норматив мастера спорта России. И уже в 15-летнем возрасте выиграла чемпионат страны на дистанциях 100 и 200 м с рекордом России.

Удивительное дело: в 16-летнем возрасте она вошла в состав национальной сборной страны. И именно тогда состоялся ее дебют на чемпионате мира в Лионе (Франция). Конечно, рассчитывать на пьедестал не приходилось, но 5-е место на 100 м и 7-е место на 200 м — достойный результат для девушки юниорского возраста. Зато месяц спустя Сапожникова с блеском выиграла чемпионат мира среди спортсменок не старше 23 лет. Причем, как в коротком, так и длинном спринте.

Затем был великолепный для Анны чемпионат мира-2015 в Катаре. 18-летняя спортсменка завоевала четыре медали (серебро на 200 м и в эстафете 4×100 м, а также бронзу на 100 м и в прыжках в длину). Несостоявшиеся Игры-2016 в Рио...

За прошедшие пять лет челябинская спортсменка возмужала, окрепла и имела возможность подготовиться к Играм в Токио во всеоружии. Завоевала титул чемпионки Европы, уверенно выиграла несколько чемпионатов страны.

Сегодня у нее появилась, наконец, возможность побороться за медали Паралимпийских игр. В финальных соревнованиях по прыжкам в длину выступят 9 спортсменок. И лишь две соперницы имеют в своем активе результаты лучше, чем у Анны. Фаворитами турнира, если исходить от личных рекордов спортсменок, являются паралимпийская чемпионка-2016 китаянка Вэнь Сяоянь (5,22) и американка Джалин Робертс (5,08). У россиянки лучший результат 4,59 м, который она показала в этом сезоне. Есть еще опасные Манон Женест (4,51) из Франции и Марта Петровска (4,51) из Польши. Именно эти пять спортсменок и должны разыграть между собой места на пьедестале почета.

Финальные состязания в прыжках в длину на Паралимпиаде-2020 стартуют в 15:10 по челябинскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Паралимпийского комитета России.

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