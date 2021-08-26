Сильные духом: Дмитрий Черняев — универсальный пловец

Спортсмен из Челябинска на Паралимпиаде в Токио выступит в четырех видах программы

Сегодня, 26 августа, во второй день Паралимпийских игр в Токио, будут разыграны 30 комплектов медалей в пяти видах спорта. В составе российской команды основные надежды связаны с пловцами, которые днем ранее завоевали шесть наград различного достоинства. Южный Урал представит Дмитрий Черняев, который выступит в комбинированной эстафете 4×50 м вольным стилем.

Челябинский спортсмен уже имеет большой международный соревновательный опыт. Плаванием начал заниматься в 10-летнем возрасте, в 2010 году в спортшколе «Юника» у заслуженного тренера России Михаила Уранова. А спустя два года принял участие в первых своих соревнованиях, выиграв областной турнир, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, победителя и призера Паралимпийских игр Альберта Бакаева.

В 2015 году Дмитрий Черняев отправился на свои первые международные соревнования — Всемирные игры IWAS среди спортсменов-колясочников и ампутантов, которые проходили в Сочи. За эти шесть лет челябинский пловец неоднократно побеждал на самых крупных стартах, среди них — золото и бронза чемпионатов мира и Европы. Главная победа в карьере к нему пришла в 2019 году на чемпионате мира в Лондоне. Челябинцу удалось выиграть эти состязания, а спустя два года повторить успех на континентальном чемпионате в Португалии. Оба раза он стал лучшим на своей любимой дистанции — 100 м брассом.

Вчера, 25 августа, челябинский пловец дебютировал на Паралимпийских играх в Токио. Ему удалось успешно преодолеть квалификационный заплыв на дистанции 200 м вольным стилем. Однако в финале соперничать с мировыми лидерами было сложно. В итоге — 7-й результат (2.51,91).

Сегодня у него есть шанс побороться за медали в составе российской команды в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем. Однако в этом виде программы наша сборная не является безусловным фаворитом. Сильных спортсменов здесь заявили команды Италии, Испании и Украины.

В прямом эфире состязания по плаванию можно посмотреть на сайте Паралимпийского комитета России в специальном разделе.