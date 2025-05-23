Баскетбольный клуб «Челбаскет» вернул в состав Павла Кольцова

Разыгрывающий продолжит карьеру в челябинской команде

В челябинском баскетбольном клубе вновь будет выступать разыгрывающий Павел Кольцов. Штаб «Челбаскета» решил вернуть игрока в свои ряды, подписав с ним контракт до конца сезона-2025/2026. Минувший сезон баскетболист провел в другой южноуральской команде — магнитогорском «Металлурге», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Павел Кольцов на протяжении двух сезонов (2022/2023 и 2023/2024) уже выступал за «Челбаскет». Вместе с командой он играл в Высшей лиге и дебютировал с ней в Суперлиге. Однако перед началом сезона-2024/2025 руководство клуба приняло решение не продлевать с игроком контракт.

Так Павел Кольцов оказался в магнитогорском «Металлурге». В российской Суперлиге в минувшем сезоне он провел 35 матчей, в среднем набирая 5,6 очка. Он не смог помочь команде побороться за путевку в плей-офф — «Металлург» занял последнее, 16-е место в чемпионате.

«Рад вернуться в Челябинск. С „Челбаскетом“ связано много воспоминаний, и я уверен, что в следующем сезоне удастся создать еще больше. С нетерпением жду встреч с болельщиками, по которым скучал, а также с друзьями, которые появились за годы игры на Южном Урале!» — отметил Павел Кольцов в блицинтервью пресс-службе клуба.

Павел Кольцов — воспитанник чувашской школы баскетбола. Выступал за «Строитель», «Чебоксарские ястребы» (в составе команды становился MVP Высшей лиги), «Автодор-2» и «Буревестник» (признавался лучшим разыгрывающим сезона). Ранее стало известно, что продлил контракт с «Челбаскетом» Руслан Туманов. В то же время штаб клуба принял решение отказаться от услуг четырех игроков.