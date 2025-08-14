Не берут на СВО — выполняй ГТО: протоиерей в Каслях удивил физподготовкой

Священник сделал себе подарок на 65‑летие, получив золотой знак отличия

В Челябинской области настоятель храма Вознесения Господня в городе Касли рвался на фронт, записавшись в добровольцы на СВО. «Батюшка, вам уже поздно воевать», — примерно такой ответ он услышал от военкома. Протоиерей Георгий решил, что раз не берут на фронт, то нужно быть готовым к труду и обороне. И с легкостью выполнил нормативы ГТО, впервые получив золотой знак отличия комплекса и сделав себе подарок на 65‑летие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Заветный золотой знак отличия священник получил наряду с другими жителями Каслей. Произошло это событие в рамках открытия нового спортзала при местной ДЮСШ.

«Вообще-то я всегда любил спорт, активно занимался лыжными гонками, играл в волейбол. Регулярно бегаю, делаю утреннюю зарядку. Поэтому каких-то трудностей с выполнением нормативов комплекса ГТО не испытал. Ну разве что делать упражнения на отжимания от пола было непросто», — рассказал протоиерей Георгий.

Удивительно, но это первый его знак отличия комплекса. Почему решился выполнить нормативы ГТО только сейчас, в 65-летнем возрасте? С началом СВО патриархия объявила набор добровольцев среди священников. В силу возраста его на фронт не взяли.

«Тогда я для себя решил, что нужно еще больше заняться своим здоровьем и быть в хорошей физической форме. Так сказать, быть готовым к труду и обороне. А еще супруга сказала: „Давай сначала ты, а потом я выполню нормативы“. Она мое решение всецело поддержала», — добавляет священник.

Родился протоиерей Георгий в 1960 году, а в 12‑летнем возрасте переехал в Касли, где и живет по сей день. Он является настоятелем местного храма Вознесения Господня. Ведет активный образ жизни и старается участвовать во всех спортивных активностях.