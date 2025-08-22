В Челябинск вернулись победители Всероссийского фестиваля ГТО

Семья Кожуховых привезла долгожданный кубок и поделилась впечатлениями от соревнований

Сегодня, 22 августа, в Челябинск вернулась семья Кожуховых, которая одержала яркую победу на Всероссийском фестивале ГТО в Чебоксарах. Счастливые и довольные чемпионы рассказали о том, что отправлялись на соревнования с целью попасть в число призеров, а по возможности побороться за победу. Они привезли на родину долгожданный кубок, а также поделились своими впечатлениями от прошедшего фестиваля.

На железнодорожном вокзале в Челябинске их встречали и. о. министра спорта региона Анна Кодина, а также руководитель Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева. Они вручили спортсменам цветы и поздравили с красивой победой.

«Мы внимательно следили за вашими результатами, надеялись на то, что у вас получится попасть в число призеров. И очень обрадовались, когда узнали итоговые результаты. Вы — наша гордость! Приятно осознавать, что самая спортивная семья живет в Челябинске! Поздравляем вас с этой долгожданной победой», — поздравила семью с завоеванным кубком Елена Еремеева.

Глава семейства (а по совместительству и капитан команды) Андрей Кожухов рассказал, что он уже успел осознать то, что им удалось победить. Говорит, что впереди у них небольшой отдых, а уже совсем скоро семья отправится в новое путешествие. Кожуховы планируют отправиться в Калининград, посмотреть на красивый город, с пользой провести время после насыщенных соревнований.

«Сейчас накопилась небольшая усталость. Соревнования в Чебоксарах дались нам непросто, соперники сильные и достойные. Вера в то, что можем победить, появилась после эстафеты ГТО, где нам удалось опередить наших главных конкурентов из Республики Карелии», — добавил Андрей Кожухов.

Отметим, что он показал лучший результат среди всех участников в своей возрастной категории. Аналогичный показатель и у Людмилы Винантовой, мамы Ирины Кожуховой.

«Я второй год занимаю первое место в многоборье ГТО. В прошлом году эта победа стала для меня сюрпризом, а сейчас уже понимала, на что можно рассчитывать. Мое любимое упражнение — на пресс, он мне легче дается. А вот отжимания непросто даются», — рассказала Людмила Винантова.

Интересно, что Андрей, Ирина и Елена Кожуховы готовились к состязаниям вместе — на стадионе имени Елены Елесиной и в спорткомплексе ЮУрГУ. А вот у Людмилы Кирилловны был свой индивидуальный план подготовки, она занималась отдельно от своих детей. Но те ее контролировали и не давали расслабляться.

«Андрей и Ирина звонили, спрашивали — провела ли я тренировку? Я им говорю: „Еще не успела, лень одолела“, а они мне: „Нет, мама, надо! Расслабляться не надо“. В общем, они меня мотивировали к тому, чтобы я была в хорошей физической готовности», — добавила Людмила Винантова.

Еще один интересный факт: у Андрея и Ирины Кожуховых трое детей. Младшей Марусе скоро исполнится 4 года, старшему сыну Александру 13 лет. Они остались в Челябинске и поддерживали родителей и сестру Лену на расстоянии. А помогала им в этом еще одна бабушка, Нина Афанасьевна Кожухова.

«У нас большая и дружная команда. И очень важно, что у нас был надежный тыл. Без Нины Васильевны и поддержки детей этой победы могло и не быть», — добавила Ирина Кожухова.

Напомним, что Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд завершился накануне в Чебоксарах. В нем выступили представители 54 регионов. Но лучший результат показала семья Кожуховых.