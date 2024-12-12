Семь хоккеистов «Трактора» и «Металлурга» выступят на Кубке Первого канала

Турнир с участием четырех команд стартует 12 декабря в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12 декабря, в Санкт-Петербурге стартует традиционный международный хоккейный турнир Кубок Первого канала. В нем выступят четыре команды, в состав которых вошли семь игроков «Трактора» и «Металлурга». Причем только трое будут защищать цвета сборной «Россия 25», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Кубке Первого канала — 2024 за трофей будут бороться команды «Россия 25», национальные сборные России и Беларуси, а также сборная мира КХЛ. Участники турнира сыграют по матчу с каждым соперником. Кубок получит команда, которая наберет наибольшее количество очков.

В состав сборной «Россия 25» главный тренер Роман Ротенберг включил трех хоккеистов «Трактора» и «Металлурга». Ранее мы публиковали заявку команды, в которую вошли защитник Сергей Телегин и форвард Максим Шабанов. Увы, из-за повреждений хоккеисты «черно-белых» вынуждены будут пропустить турнир. Зато в Санкт-Петербург отправился форвард челябинского клуба Михаил Котляревский. Компанию ему составили голкипер Илья Набоков («Металлург») и Илья Карпухин («Трактор»).

Кроме того, будут представлены на турнире хоккеисты, выступающие в южноуральских клубах, в других командах. Так, за национальную сборную Беларуси сыграют защитники «Металлурга» Владислав Еременко и Данила Паливко, а за Казахстан заявлен голкипер клуба «Магнитка» из ВХЛ Джелал-ад-Дин Амирбеков. В состав сборной мира КХЛ включен защитник «Металлурга» Робин Пресс.

Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25»: Илья Набоков («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Михаил Котляревский («Трактор»).

Сборная Казахстана: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка»).

Сборная Беларуси: Владислав Еременко («Металлург»), Данила Паливко («Металлург»).

Сборная «Звезд КХЛ»: Робин Пресс («Металлург»).

В рамках события также проведут турнир хоккея 3×3 — от каждого коллектива на льду может находиться не больше трех полевых игроков. Участников разделят на пары, в которых они сыграют по матчу. Проигравшие сразятся за третье место, победители — за кубок в финале.

Кубок Первого канала. Расписание матчей (время челябинское):





12 декабря, четверг

16:30. Беларусь — Казахстан

20:30. Россия — Сборная мира КХЛ

13 декабря, пятница

21:00. Турнир по хоккею 3×3

14 декабря, суббота

16:00. Россия — Беларусь

20:30. Казахстан — Сборная мира КХЛ

15 декабря, воскресенье:

16:00. Россия — Казахстан

20:30. Беларусь — Сборная мира КХЛ

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