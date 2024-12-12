Сегодня, 12 декабря, в Санкт-Петербурге стартует традиционный международный хоккейный турнир Кубок Первого канала. В нем выступят четыре команды, в состав которых вошли семь игроков «Трактора» и «Металлурга». Причем только трое будут защищать цвета сборной «Россия 25», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В Кубке Первого канала — 2024 за трофей будут бороться команды «Россия 25», национальные сборные России и Беларуси, а также сборная мира КХЛ. Участники турнира сыграют по матчу с каждым соперником. Кубок получит команда, которая наберет наибольшее количество очков.
В состав сборной «Россия 25» главный тренер Роман Ротенберг включил трех хоккеистов «Трактора» и «Металлурга». Ранее мы публиковали заявку команды, в которую вошли защитник Сергей Телегин и форвард Максим Шабанов. Увы, из-за повреждений хоккеисты «черно-белых» вынуждены будут пропустить турнир. Зато в Санкт-Петербург отправился форвард челябинского клуба Михаил Котляревский. Компанию ему составили голкипер Илья Набоков («Металлург») и Илья Карпухин («Трактор»).
Кроме того, будут представлены на турнире хоккеисты, выступающие в южноуральских клубах, в других командах. Так, за национальную сборную Беларуси сыграют защитники «Металлурга» Владислав Еременко и Данила Паливко, а за Казахстан заявлен голкипер клуба «Магнитка» из ВХЛ Джелал-ад-Дин Амирбеков. В состав сборной мира КХЛ включен защитник «Металлурга» Робин Пресс.
Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» на Кубке Первого канала
Сборная «Россия 25»: Илья Набоков («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Михаил Котляревский («Трактор»).
Сборная Казахстана: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка»).
Сборная Беларуси: Владислав Еременко («Металлург»), Данила Паливко («Металлург»).
Сборная «Звезд КХЛ»: Робин Пресс («Металлург»).
В рамках события также проведут турнир хоккея 3×3 — от каждого коллектива на льду может находиться не больше трех полевых игроков. Участников разделят на пары, в которых они сыграют по матчу. Проигравшие сразятся за третье место, победители — за кубок в финале.
Кубок Первого канала. Расписание матчей (время челябинское):
12 декабря, четверг
16:30. Беларусь — Казахстан
20:30. Россия — Сборная мира КХЛ
13 декабря, пятница
21:00. Турнир по хоккею 3×3
14 декабря, суббота
16:00. Россия — Беларусь
20:30. Казахстан — Сборная мира КХЛ
15 декабря, воскресенье:
16:00. Россия — Казахстан
20:30. Беларусь — Сборная мира КХЛ
Возрастное ограничение: 0+