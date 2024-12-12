Денис Козырев возглавил «Трактор» в чемпионате КХЛ по хоккею 3×3

На первый тур нового турнира челябинская команда заявит 10 игроков

Десять хоккеистов заявит клуб «Трактор» в чемпионат КХЛ по хоккею 3×3, а руководить ими будет наставник студенческой команды «Политехник» Денис Козырев. Стал также известен предварительный состав челябинского клуба на первый тур нового турнира. Имена шести хоккеистов объявил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин в интервью официальному сайту клуба.

Чемпионат России по хоккею 3×3 стартует уже 19 декабря. В первом официальном турнире за трофей поборются восемь команд, среди них два южноуральских клуба — «Металлург» (Магнитогорск) и «Трактор» (Челябинск). Причем они вошли в состав двух разных дивизионов. Подробнее о составе участников и формате турнира мы писали ранее здесь.

«На первый тур мы заявим 10 хоккеистов, в том числе двух вратарей. Это требование регламента. Главным тренером команды станет Денис Козырев, ранее работавший в местном студенческом клубе „Политехник“ и неоднократно выигрывавший с ним золотые медали СХЛ», — заявил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин в интервью, размещенном на официальном сайте клуба.

Босс хоккейной команды также рассказал о том, кто из игроков выступит в первом туре чемпионата. В состав вошли известные по выступлениям за систему ХК «Трактор» хоккеисты. Среди них: Артем Бородкин, Артем Пеньковский, Данил Губарев, Денис Мошаров и Егор Иванов. Кроме того, сыграет за «черно-белых» воспитанник челябинского хоккея Григорий Несветаев, завершивший карьеру в красноярском «Соколе» в чемпионате ВХЛ.

«Не думаю, что чемпионат 3×3 нужно воспринимать как альтернативу классическому хоккею 5×5. Скорее, наоборот — это будет большой и самостоятельный продукт, при профессиональном освещении которого можно быть уверенным, что год-два — и он прочно застолбит за собой место в российском спортивном мире», — подытожил Иван Савин.

Отметим, что в чемпионате России по хоккею 3×3 предусмотрена туровая система. Он продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В нем будет сыграно 312 матчей. По три лучшие команды «регулярки» из каждого дивизиона выйдут в Суперфинал, где сыграют на групповом этапе и плей-офф. Финал сезона КХЛ 3×3 запланирован на 13 июля 2025 года.

Фото: ХК «Политехник» (Челябинск) и официальный сайт КХЛ (khl.ru)