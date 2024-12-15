Хоккейному клубу «Трактор» оказался не нужен форвард Александр Шаров

Штаб челябинской команды отправил игрока в «Куньлунь» в обмен на денежную компенсацию

Руководство ХК «Трактор» приняло решение отказаться от услуг форварда Александра Шарова, отправив хоккеиста в клуб «Куньлунь» в обмен на денежную компенсацию. Эксперты полагают, что это решение связано с тем, что штабу челябинского клуба нужно «разгрузить» платежную ведомость команды для того, чтобы подписать контракт с новым игроком, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информация о сделке появилась сегодня, 15 декабря, на официальном сайте клуба. Пресс-служба сообщила, что Александр Шаров продолжит карьеру в команде «Куньлунь», челябинский клуб получит за него денежную компенсацию.

«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени и „Трактор“ должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определенный ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в „Куньлунь“. Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», — прокомментировал решение генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Отметим, что Александр Шаров вернулся в Челябинск перед сезоном-2023/24. За это время форвард провел 111 матчей, в которых набрал 20 (12+8) очков при показателе полезности «-2». Вместе с «Трактором» игрок дважды выигрывал бронзовые награды КХЛ (2018, 2024).

О каком новобранце «черно-белых» идет речь остается пока только догадываться. Официальную информацию штаб ХК «Трактор» объявит в ближайшее время. Федеральные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о том, что состав челябинского клуба может пополнить американский защитник Логан Дэй. Он выступал в одной команде с голкипером Заком Фукале в Северной Америке и является двукратным обладателем Кубка Колдера в АХЛ.