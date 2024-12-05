Три хоккеиста «Трактора» выступят за сборную России на Кубке Первого канала

Компанию им составит голкипер «Металлурга» Илья Набоков

Стал известен окончательный состав команды «Россия 25» по хоккею на Кубок Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире выступят три хоккеиста «Трактора» и один из «Металлурга». В матчах примут участие национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ, сообщает Федерация хоккея России.

В окончательную заявку команды, которую возглавляет главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг, вошли 33 хоккеиста. Среди них игроки «Трактора» Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов, а также голкипер «Металлурга» Илья Набоков. Основу «России 25» составили хоккеисты питерского СКА — в команде представлены аж 16 игроков этого клуба.

Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала:

Вратари: Илья Набоков («Металлург»), Егор Заврагин, Артемий Плешков (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).

Защитники: Данила Галенюк, Александр Никишин, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все — СКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»).

Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Данил Аймурзин, Никита Коростелёв (оба — «Северсталь»), Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Марат Хайруллин, Григорий Кузьмин (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор»).

Участниками международного турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ, составленная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Кубок Первого канала. Расписание матчей (время челябинское):

12 декабря:

16:30. Беларусь — Казахстан;

20:30. «Россия 25» — сборная мира КХЛ.

13 декабря:

21:00. Турнир по хоккею 3×3.

14 декабря:

16:00. «Россия 25» — Беларусь;

20:30. Казахстан — сборная мира КХЛ.

15 декабря:

16:00. «Россия 25» — Казахстан;

20:30. Беларусь — сборная мира КХЛ.

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