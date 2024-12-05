Стал известен окончательный состав команды «Россия 25» по хоккею на Кубок Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире выступят три хоккеиста «Трактора» и один из «Металлурга». В матчах примут участие национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ, сообщает Федерация хоккея России.
В окончательную заявку команды, которую возглавляет главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг, вошли 33 хоккеиста. Среди них игроки «Трактора» Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов, а также голкипер «Металлурга» Илья Набоков. Основу «России 25» составили хоккеисты питерского СКА — в команде представлены аж 16 игроков этого клуба.
Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала:
Вратари: Илья Набоков («Металлург»), Егор Заврагин, Артемий Плешков (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).
Защитники: Данила Галенюк, Александр Никишин, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все — СКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»).
Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Данил Аймурзин, Никита Коростелёв (оба — «Северсталь»), Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Марат Хайруллин, Григорий Кузьмин (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор»).
Участниками международного турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ, составленная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.
Кубок Первого канала. Расписание матчей (время челябинское):
12 декабря:
16:30. Беларусь — Казахстан;
20:30. «Россия 25» — сборная мира КХЛ.
13 декабря:
21:00. Турнир по хоккею 3×3.
14 декабря:
16:00. «Россия 25» — Беларусь;
20:30. Казахстан — сборная мира КХЛ.
15 декабря:
16:00. «Россия 25» — Казахстан;
20:30. Беларусь — сборная мира КХЛ.
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