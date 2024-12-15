Американский защитник Логан Дэй подписал контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Челябинская команда укрепила оборону двукратным обладателем Кубка Колдера

Хоккейный клуб «Трактор» усилил защитную линию, подписав контракт с американским защитником Логаном Дэем. Игрок известен по выступлениям за клуб «Херши» в АХЛ, в составе которого дважды выигрывал чемпионский титул. В этой команде он выступал с нынешним голкипером «Трактора» Заком Фукале, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Логан Дэй провёл 350 матчей в Американской хоккейной лиге. В них защитник забросил 34 шайбы и отдал 110 результативных передач. В плей-офф Кубка Колдера прошлого сезона Логан в 15 матчах забросил 2 шайбы и 5 раз ассистировал партнёрам.

«Это опытный хоккеист, за спиной которого победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Он обладает хорошими габаритами и бойцовскими качествами, у него высокий уровень игрового мышления, позволяющий делать разницу на льду. Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но уже полностью здоров и после оформления всех документов присоединится к «Трактору», — сообщил генменеджер челябинского клуба Алексей Волков.

Отметим, что в минувшем сезоне Логан Дэй провел 69 матчей в АХЛ, в которых набрал 32 (8+24) очка при показателе полезности «4». Ему 30 лет, всю свою карьеру он провел в АХЛ.

Напомним, что сегодня, 15 декабря, стало известно, что штаб ХК «Трактор» заключил сделку с клубом «Куньлунь». Так, в китайскую команду в обмен на денежную компенсацию отправился форвард Александр Шаров.