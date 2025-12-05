Челябинские дзюдоисты отправились за «Большим шлемом» в Токио

Егор Малкин и Ирина Зуева выступят на заключительном этапе мирового тура

Российские дзюдоисты выступят на заключительном этапе турнира «Большой шлем» в Токио. В заявку национальной команды на престижные соревнования включены 23 спортсмена. Поборются за награды и два атлета из Челябинской области — Ирина Зуева и Егор Малкин. Турнир в столице Японии соберет более 400 спортсменов из 53 стран, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Российская команда на «Большом шлеме» в Токио будет представлена во всех олимпийских весовых категориях. На татами выйдут 23 наших спортсмена — 12 мужчин и 11 женщин. Среди них и два атлета из Челябинской области — Ирина Зуева и Егор Малкин. Лидерами сборной России на турнире станут два чемпиона мира — Тимур Арбузов (81 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Сборная России на турнире «Большой шлем» в Токио:

Мужчины: Иван Черных и Герман Кобец (оба — 66 кг), Армен Агаян и Абубакар Юсупов (оба — 73 кг), Адам Цечоев и Тимур Арбузов (оба — 81 кг), Егор Малкин и Астемир Абазов (оба — 90 кг), Матвей Каниковский и Нияз Билалов (оба — 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (оба — свыше 100 кг).

Женщины: Марина Воробьева (48 кг), Глафира Борисова и Лилия Нугаева (обе — 52 кг), Ирина Зуева и Ксения Галицкая (обе — 57 кг), Дали Лилуашвили (63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Антонова (обе — 70 кг), Кристина Коновалова и Александра Рябченко (обе — 78 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг).

В первый день, 6 декабря, будут разыграны медали в категориях 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также в весах 48, 52, 57 и 63 кг у женщин. В воскресенье, 7 декабря, турнир завершится борьбой мужчин в весах 60, 66, 73 и 81, а также женщин — 70, 78 и свыше 78 кг.

Напомним, что год назад российские дзюдоисты в Токио на турнире «Большой шлем» завоевали шесть медалей — 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы. Победу одержал Матвей Каниковский, бронза на счету челябинца Дениса Батчаева.