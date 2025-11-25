Челябинские дзюдоисты сразятся за «Большой шлем» на турнире в Абу-Даби

В составе сборной России выступят Сабина Гилязова и Денис Батчаев

Более 400 дзюдоистов из 53 стран соберет международный турнир «Большой шлем» по дзюдо в Абу-Даби. Сборная России, которая выступит на соревнованиях в нейтральном статусе, заявила 19 спортсменов. Среди них и два атлета из Челябинской области. За награды престижного турнира поборются Сабина Гилязова и Денис Батчаев, сообщает Федерация дзюдо России.

Российскую сборную на этот ключевой старт сезона представит делегация из 19 человек, в составе которой — как опытные лидеры, так и перспективная молодежь. Лидерами команды являются призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев, чемпион мира Арман Адамян и призер первенства мира Аюб Блиев.

Челябинскую область на турнире представят победитель юниорского первенства мира и этапа Мировой серии в Ташкенте Денис Батчаев (свыше 100 кг), а также двукратный призер первенства Европы, победительница трех этапов Мирового тура Сабина Гилязова (48 кг).

Сборная России по дзюдо на «Большом шлеме-2025» в Абу-Даби (ОАЭ)

Мужчины:

60 кг: Аюб Блиев, Харун Тлишев;

66 кг: Мурад Чопанов, Абрек Нагучев;

73 кг: Шамиль Зилфикаров;

81 кг: Курбан Кудиев, Абдул-Керим Тасуев;

90 кг: Егор Андони;

100 кг: Арман Адамян, Идар Бифов;

свыше 100 кг: Тамерлан Башаев, Денис Батчаев.

Женщины:

48 кг: Сабина Гилязова, Юлия Семиколенова;

52 кг: Карина Ефимова, Юна Герасимова;

57 кг: Наталья Елкина;

70 кг: Тамара Лищенко;

свыше 78 кг: Мария Иванова.

В 2024 году наши спортсмены на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби завоевали десять наград. На высшую ступень пьедестала поднялись: Сабина Гилязова, Изнаур Сааев, Мурад Чопанов, Мансур Лорсанов и Валерий Ендовицкий. Обладателями серебряных медалей стали Ирина Зуева и Нияз Билалов, а бронзу завоевали Данил Лаврентьев, Давид Карапетян и Арман Адамян.

Состязания в ОАЭ будут проводиться уже в 11-й раз. Они пройдут с 28 по 30 ноября.