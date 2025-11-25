Более 400 дзюдоистов из 53 стран соберет международный турнир «Большой шлем» по дзюдо в Абу-Даби. Сборная России, которая выступит на соревнованиях в нейтральном статусе, заявила 19 спортсменов. Среди них и два атлета из Челябинской области. За награды престижного турнира поборются Сабина Гилязова и Денис Батчаев, сообщает Федерация дзюдо России.
Российскую сборную на этот ключевой старт сезона представит делегация из 19 человек, в составе которой — как опытные лидеры, так и перспективная молодежь. Лидерами команды являются призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев, чемпион мира Арман Адамян и призер первенства мира Аюб Блиев.
Челябинскую область на турнире представят победитель юниорского первенства мира и этапа Мировой серии в Ташкенте Денис Батчаев (свыше 100 кг), а также двукратный призер первенства Европы, победительница трех этапов Мирового тура Сабина Гилязова (48 кг).
Сборная России по дзюдо на «Большом шлеме-2025» в Абу-Даби (ОАЭ)
Мужчины:
60 кг: Аюб Блиев, Харун Тлишев;
66 кг: Мурад Чопанов, Абрек Нагучев;
73 кг: Шамиль Зилфикаров;
81 кг: Курбан Кудиев, Абдул-Керим Тасуев;
90 кг: Егор Андони;
100 кг: Арман Адамян, Идар Бифов;
свыше 100 кг: Тамерлан Башаев, Денис Батчаев.
Женщины:
48 кг: Сабина Гилязова, Юлия Семиколенова;
52 кг: Карина Ефимова, Юна Герасимова;
57 кг: Наталья Елкина;
70 кг: Тамара Лищенко;
свыше 78 кг: Мария Иванова.
В 2024 году наши спортсмены на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби завоевали десять наград. На высшую ступень пьедестала поднялись: Сабина Гилязова, Изнаур Сааев, Мурад Чопанов, Мансур Лорсанов и Валерий Ендовицкий. Обладателями серебряных медалей стали Ирина Зуева и Нияз Билалов, а бронзу завоевали Данил Лаврентьев, Давид Карапетян и Арман Адамян.
Состязания в ОАЭ будут проводиться уже в 11-й раз. Они пройдут с 28 по 30 ноября.