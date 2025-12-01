Российские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби

Остались без наград челябинцы Сабина Гилязова и Денис Батчаев

Сборная России по дзюдо одержала победу в медальном зачете на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби (ОАЭ). Она впервые выступала на соревнованиях с национальной символикой и завоевала 6 наград, в том числе две — высшей пробы. Не смогли подняться на пьедестал почета два дзюдоиста из Челябинской области: Сабина Гилязова остановилась в шаге от призового места, а Денис Батчаев получил травму, сообщает Федерация дзюдо России.

Состязания в ОАЭ собрали 373 атлета из 53 стран. Лучше других в престижном турнире выступила сборная России, которая впервые за долгие годы выступала с национальной символикой — флагом и гимном. В активе российских спортсменов шесть наград — 2 золотые и 4 серебряные. Победу нашей команде добыли Аюб Блиев (60 кг) и Арман Адамян (100 кг), на турнире в Абу-Даби в их честь прозвучал государственный гимн РФ.

К сожалению, не смогли побороться за медали два спортсмена из Челябинской области. В весовой категории до 48 кг до полуфинала добралась Сабина Гилязова, однако уступила сопернице из Китая, а в утешительном поединке за бронзу не справилась с японкой Сабиной Мори и заняла итоговое пятое место.

Неудача постигла челябинского тяжеловеса Дениса Батчаева. Он уступил в четвертьфинале сопернику из Монголии, но еще сохранял шансы побороться за бронзу. Увы, наш земляк вынужден был сняться с турнира из-за травмы.

Состязания в Абу-Даби стали предпоследним стартом сезона для сильнейших дзюдоистов мира. Заключительный турнир «Большой шлем» состоится 5—6 декабря в Токио (Япония). В этих соревнованиях выступят еще два челябинских дзюдоиста — Ирина Зуева и Егор Малкин.