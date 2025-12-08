Челябинская дзюдоистка Анастасия Холодилина завоевала Кубок России

Еще четыре южноуральских спортсмена стали призерами соревнований

Пять медалей завоевали дзюдоисты Челябинской области на Кубке России, прошедшем в Череповце. Чемпионский титул завоевала в супертяжелой весовой категории Анастасия Холодилина. Уступили в финальных поединках Клим Калинин и Идибек Сафаров, бронза досталась Денису Коротаеву и Юлии Крутихиной, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Соревнования в Череповце собрали 333 спортсмена из 50 регионов страны. Сильный состав участников делегировала на Кубок России Челябинская область. Южноуральские дзюдоисты по итогам турнира завоевали пять медалей — золото, два серебра и две бронзы.

Награду высшей пробы в женском супертяже (свыше 78 кг) завоевала Анастасия Холодилина. В финальном поединке она вырвала победу у призера чемпионата России — 2025 Анжелы Гаспарян. За полминуты до конца основного времени соперница «зашла» на попытку подхвата, но челябинка не растерялась и завалила оппонентку на татами, получив «юко». Анжела бросилась на последний штурм, но пропустила очередную контратаку и попалась на удержание.

«По ходу встречи порвала футболку, и пришлось ее менять. Эта пауза дала мне время подумать, как изменить ход схватки со спортсменкой, которая меня хорошо знает. В итоге смогла принять правильное решение и победить. Эта медаль — неплохое завершение года, реабилитация за чемпионат России. Очень хочу вернуться на международную арену, потому что совсем скоро стартует набор олимпийского рейтинга», — рассказала Анастасия Холодилина в интервью пресс-службе ФДР.

Кубок России по дзюдо. Призовые места спортсменов Челябинской области:

золото — Анастасия Холодилина (свыше 78 кг);

серебро — Клим Калинин (81 кг) и Идибек Сафаров (66 кг);

бронза — Денис Коротаев (100 кг) и Юлия Крутихина (57 кг).

По итогам состязаний сильнейшими у мужчин стали представители Тюменской области, обошедшие коллег из Москвы и Чеченской Республики. У женщин лидирующие позиции заняли дзюдоистки из Свердловской области, опередившие спортсменок из Санкт-Петербурга и Самарской области. Уральский федеральный округ занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке Северо-Кавказский федеральный округ, а на третьей — Москву.