Пять дзюдоистов Челябинской области поборются за «Большой шлем» в Ташкенте

На престижный международный турнир в Узбекистан отправятся 27 россиян

Стал известен состав сборной России на международный турнир «Большой шлем» по дзюдо в Ташкенте. В столицу Узбекистана отправятся 27 наших соотечественников, среди них и пять спортсменов Челябинской области. За награды соревнований поспорят Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Анастасия Холодилина, Егор Малкин и Денис Батчаев, сообщает Федерация дзюдо России.

Турнир в Ташкенте соберет около 200 дзюдоистов. В большом количестве будет представлена на соревнованиях сборная России. За награды «Большого шлема» будут бороться 27 наших соотечественников — 13 мужчин и 14 женщин. Будут претендовать на высокие места и пять дзюдоистов Челябинской области.

В категории до 90 кг на татами выйдет серебряный призер первенства мира среди юниоров Егор Малкин. В турнире супертяжей выступит Денис Батчаев. В женских состязаниях за награды будут бороться Сабина Гилязова (48 кг), Ирина Зуева (57 кг) и Анастасия Холодилина (+78 кг).

Дзюдо. «Большой шлем» в Ташкенте. Участники от Челябинской области:

Сабина Гилязова (48 кг);

Ирина Зуева (57 кг);

Анастасия Холодилина (+78 кг);

Егор Малкин (90 кг);

Денис Батчаев (+100 кг).

Жеребьевка участников турнира состоится 27 февраля, а уже на следующий день будут разыграны первые комплекты медалей. «Большой шлем» пройдет в три дня и завершится в воскресенье, 2 марта.

Напомним, что главным тренером сборной России по дзюдо в ноябре 2024 года был назначен челябинец Виталий Макаров. В декабре прошлого года успешно выступил на турнире «Большой шлем» в Токио наш земляк Денис Батчаев. Он стал обладателем бронзовой медали.