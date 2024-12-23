Челябинский дзюдоист Денис Коротаев выиграл международный турнир в Москве

Он завоевал золото на Russian Judo Tour в весовой категории до 100 кг

В Москве завершился статусный международный турнир Russian Judo Tour, в котором приняли участие 185 дзюдоистов из 17 стран. Триумфально выступил на соревнованиях челябинец Денис Коротаев, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 100 кг. Призерами турнира стали еще три южноуральских дзюдоиста, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Турнир Russian Judo Tour в Москве стал заключительным стартом уходящего года для сильнейших дзюдоистов России. Компанию им составили спортсмены из 17 стран, в том числе и дальнего зарубежья — Бразилии, Словении, Греции, Израиля и других. Большую команду делегировала на турнир команда Монголии.

«Эти соревнования похожи по уровню организации и на „Большой шлем“, и на чемпионаты Европы. Я за то, чтобы такие старты проводились как можно чаще. К нам приехало немало гостей из-за рубежа, даже из Бразилии добрались. Думаю, нужно продолжать повышать статус этих соревнований. В том числе и в финансовом плане, чтобы ребята могли перед Новым годом достойно заработать себе и родным на подарки», — поделился своим мнением с пресс-службой ФДР олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.

Челябинскую область на турнире представили семь атлетов: Клим Калинин (73кг), Асхаб Хаджимуратов (81 кг), Денис Коротаев (100 кг), Сабина Гилязова (48 кг), Таисия Киреева (70 кг), Ева Огнивова (70 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Четыре наших земляка стали призерами соревнований.

В весовой категории до 48 кг серебряную медаль завоевала Сабина Гилязова. Она уступила в финальном поединке Кристине Дудиной. Отметим, что чемпионка Европы провела красивый эффектный бросок через грудь, который судьи оценили «иппоном».

Дзюдо. Russian Judo Tour. Москва. Женщины, весовая категория до 48 кг.

1. Кристина Дудина (Россия).

2. Сабина Гилязова (Россия).

3. Анудари Ямсран (Монголия).

3. Марина Воробьева (Россия).

Еще одно серебро для Челябинской области завоевала Таисия Киреева. В весовой категории до 70 кг она в равном поединке уступила россиянке Дарье Антоновой. Отметим, что в шаге от пьедестала оказалась и Ева Огнивова. В поединке за третье место она уступила Дарье Храмойкиной. Бронзу в категории свыше 78 кг завоевала Анастасия Холодилина.

Дзюдо. Russian Judo Tour. Москва. Женщины, весовая категория до 70 кг.

1. Дарья Антонова (Россия).

2. Таисия Киреева (Россия).

3. Ксения Задворнова (Россия).

3. Дарья Храмойкина (Россия).

Дзюдо. Russian Judo Tour. Москва. Женщины, весовая категория свыше 100 кг.

1. Элис Старцева (Россия).

2. Мария Иванова (Россия).

3. Адиясурен Амарсайхан (Монголия).

3. Анастасия Холодилина (Россия).

Ну а яркую победу в турнире одержал Денис Коротаев. Челябинский спортсмен в решающем поединке до 100 кг встретился с Кароматулло Хакимовым. Поединок получился очень эмоциональным, став украшением турнира. В нем гость из Таджикистана первым заработал оценку. Челябинец предпринял несколько атак, чтобы выровнять положение. И добился своего, поймав соперника на контрприеме.

Дзюдо. Russian Judo Tour. Москва. Мужчины, весовая категория до 100 кг.

1. Денис Коротаев (Россия).

2. Кароматулло Хакимов (Таджикистан).

3. Игорь Долганов (Россия).

3. Мухаммед-Али Матаев (Россия).





«Я не мог подвести челябинскую школу дзюдо — одну из лучших в стране. Секрет нашего успеха в крепком тренерском коллективе, хороших условиях для тренировок. Важную роль играет и история — целая плеяда хороших спортсменов, которая воодушевляет», — рассказал Денис Коротаев в блицинтервью пресс-службе ФДР.

Отметим, что в текущем году в тренерском штабе сборной России по дзюдо произошли большие кадровые перестановки. Главную команду страны возглавил наш земляк призер Олимпийских игр и чемпион мира Виталий Макаров. Ранее он работал в национальной команде в качестве одного из тренеров.