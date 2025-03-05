Дзюдоист Денис Батчаев впервые выиграл «Большой шлем» в Ташкенте

Сабина Гилязова и Ирина Зуева завоевали бронзовые медали турнира

Яркую победу на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте одержал челябинский дзюдоист Денис Батчаев. Южноуральский спортсмен выиграл все поединки в весовой категории свыше 100 кг, впервые завоевав трофей на подобных турнирах. Бронзовые медали достались челябинкам Ирине Зуевой и Сабине Гилязовой, сообщает Федерация дзюдо России.

На престижный турнир в Ташкент отправилась большая делегация российских спортсменов — 27 дзюдоистов. Они выступили на соревнованиях в нейтральном статусе. Среди них и пять атлетов Челябинской области: Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Анастасия Холодилина, Егор Малкин и Денис Батчаев. Трое из них возвращаются домой с медалями.

В весовой категории свыше 100 кг блестяще выступил тяжеловес Денис Батчаев. Он одержал победу во всех поединках, в том числе в финале над соотечественником Валерием Ендовицким.

«Сложность была не в изучении Валеры, а в самом поединке. Тяжело бросить, когда человек знает все твои приемы, а ты — его. Плюсом ко всему наши тяжи, я считаю, самые сильные в мире на данный момент», — отметил в блицинтервью пресс-службе ФДР Денис Батчаев.

Дзюдо. «Большой шлем» в Ташкенте. Мужчины, весовая категория свыше 100 кг:

1. Денис Батчаев (Россия).

2. Валерий Ендовицкий (Россия).

3. Алишер Юсупов (Узбекистан).

3. Андт Гранда (Куба).

Достойно выступили в турнире и две челябинские дзюдоистки. Сабина Гилязова в категории до 48 кг стала бронзовым призером. Подопечная Ивана Першина в малом финале победила Ахлию Муминову.

«Хоть я и максималистка, но стараюсь радоваться каждой завоеванной медали. Путь к победе тернист, не всегда получается „сладко да гладко“», — подвела итог своему выступлению Сабина Гилязова.

Дзюдо. «Большой шлем» в Ташкенте. Женщины, весовая категория до 48 кг:

1. Кано Мияки (Япония).

2. Хикару Ёошиока (Япония).

3. Сабина Гилязова (Россия).

3. Ксинран Хью (Китай).

Еще одну награду — бронзовую — принесла региону Ирина Зуева в категории до 57 кг. Мог стать призером и Егор Малкин, он хорошо провел турнир. Но не хватило самой малости — в малом финале он уступил сопернику и остался без медали.

Дзюдо. «Большой шлем» в Ташкенте. Женщины, весовая категория до 57 кг:

1. Акари Омори (Япония).

2. Моб Оно (Япония).

3. Тимна Нельсон Леви (Израиль).

3. Ирина Зуева (Россия).

На соревнованиях в Узбекистане российские дзюдоисты завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Хороший результат для нового тренерского штаба команды, которую возглавляет челябинец Виталий Макаров.

«Безусловно, тяжелая работа ОФП наложила некоторый отпечаток на форму спортсменов. Однако продемонстрированный сборной на „Большом шлеме“ результат показывает, что с задачей мы справились», — отметил главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров.



