Виталий Макаров из Челябинска возглавил сборную России по дзюдо

Известный в прошлом спортсмен стал главным тренером национальной команды

Федерация дзюдо России утвердила новый тренерский штаб национальной команды. Ее возглавил челябинец Виталий Макаров, который ранее работал одним из тренеров сборной России. Наш земляк является одним из самых титулованных дзюдоистов страны, будучи спортсменом, он становился серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Виталий Макаров работает в тренерском штабе сборной России по дзюдо с 2008 года, когда национальную команду возглавил итальянский специалист Эцио Гамба. Авторитетный тренер пригласил Виталия Макарова и еще одного челябинца, Дмитрия Морозова, в свой тренерский штаб.

В 2013 году Эцио Гамба был назначен генменеджером российской команды, а месяц назад, в октябре 2024 года, стало известно, что 65-летний специалист покинет Россию.

«Он заложил базу для сегодняшних успешных выступлений. Эцио Гамба принял решение продолжить карьеру в Италии. Там не за горами выборы президента федерации, и он — один из кандидатов. Мы надеемся, что у него все получится и у нас будет еще один близкий человек за рубежом. Жизнь идет дальше, мы ему очень признательны и благодарны», — прокомментировал федеральным СМИ уход специалиста президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Накануне в Москве прошел очередной президиум Федерации дзюдо России. На нем и утвердили Виталия Макарова главным тренером национальной команды. Отметим, что наш земляк является заслуженным мастером спорта, а также заслуженным тренером России по дзюдо. В его коллекции серебро Олимпийских игр — 2004 в Афинах, а также титул чемпиона мира 2001 года.