/ Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву

Обладатель множества титулов может завершить бой досрочно.

Сегодня, 7 сентября, в Челябинске выйдет на ринг чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев. Его соперником стал экс-претендент на титул Хизни Алтункая. Свой прогноз на главный бой вечера дал челябинский комментатор. По мнению Константина Устьянцева, победителем станет россиянин. Его малоизвестный соперник не показывал выдающихся результатов в поединках с серьезными оппонентами.

Не сомневаюсь, Денис одержит победу. Скажу больше, он выиграет досрочно. Основные качества высококлассного боксера — скорость и хорошо поставленный удар. Лебедев обладает и тем и другим, не смотря на достаточно солидный по меркам бокса возраст 39 лет. Россиянин по-прежнему высоко котируется в мировом боксе среди бойцов первого тяжёлого веса, поэтому должен побеждать такого соперника, как Алтункая легко, и сделать это ярко. — рассказал сайту «Первый областной» спортивный журналист Константин Устьянцев.

Напомним, ранее Денис Лебедев провел пресс-конференцию, где рассказал болельщикам, почему уходил из спорта на целый год. Читайте историю боксера здесь.