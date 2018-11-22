/ Более 400 миллионов рублей инвестировали в спортивные объекты в 2018 году

На эти деньги реставрировали, ремонтировали и строили спортзалы и стадионы Южного Урала.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на Южном Урале велась работа по развитию физической культуры и спорта среди молодежи. На ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов из областного бюджета было направлено более 318 миллионов рублей. Еще 54 миллиона выделили из федерального бюджета и 38 миллионов потратили из городских и районных бюджетов.

За это время был построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабаше; бассейн в фитнес-клубе «Цитрус», игровой зал на стадионе «Метар» в Челябинске; физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Южноуральске; стадионы в Магнитогорске, в селе Аргаяш, в поселке Новосинеглазово; школьные стадионы в Катав-Ивановске и Верхнеуральске, а также тропа здоровья в Нязепетровске. Это позволило увлечь спортом и физкультурой большее количество молодежи.

Наша задача — все больше вовлекать детей и молодежи к занятиям спортом или физкультурой. Важно с детства приучать ребенка к здоровому образу жизни. Даже если он не станет выдающимся спортсменом, активный образ жизни поможет ему быть энергичным, собранным, дисциплинированным, сохранить на долгие годы здоровье. Мы начали работать над созданием спортивной инфраструктуры. Это работа рассчитана на годы. Считаю необходимым вкладывать средства в спортивные сооружения. Подчеркну, что при этом они должны быть доступны для населения любого возраста. — рассказал Борис Дубровский.

Отметим, сейчас для того, чтобы молодежь могла заниматься спортом, на Южном Урале действуют 7,5 тысяч спортивных сооружений.