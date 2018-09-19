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/ Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»

Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»

Мероприятие приурочено ко Дню спорта.
сегодня в 15:12
  |  Общество

Всероссийский забег «Кросс нации» состоится в Челябинске в ближайшее воскресенье. Площадкой выбрана лесопарковая зона за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной. В мероприятии, приуроченном ко Дню бега, примут участие профессиональные спортсмены. Они пробегут дистанции в 6, 8 и 10 километров. Спортсмены выйдут на старт в 09:00. Торжественная церемония открытия соревнований пройдет в полдень, после чего состоятся массовые забеги районов города. Победители и призеры забегов будут награждены дипломами, медалями, кубками и денежными премиями.

В этом году «Кросс нации» вызвал большой интерес у жителей Челябинской области. 15 сентября были проведены забеги во всех муниципалитетах, в том числе и главные старты в Златоусте и Магнитогорске. В общей сложности в них приняли участие более 15 тысяч южноуральцев. В это воскресенье состоятся массовые забеги «Кросса нации» в Челябинске. По предварительным данным, в мероприятии примут участие более 7 тысяч горожан. Для сравнения, в «Кроссе нации-2017» в общей сложности на старт вышло около 20 тысяч южноуральцев. — сообщает министерство спорта.

По традиции, всех пришедших на мероприятие ожидает масса сюрпризов. Будут многочисленные конкурсы и розыгрыши призов, выступление творческих коллективов, полевая кухня. В торжественной обстановке челябинцам будут вручены и знаки отличия ГТО.

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