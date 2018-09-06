/ Денис Лебедев о семейной трагедии: «Последние дни ее жизни я провел рядом»

Известный российский боксер Денис Лебедев рассказал, почему на целый год решил уйти из профессионального спорта. Решение приостановить карьеру далось нелегко. Причиной стали трагические семейные обстоятельства. В августе 2017 года у спортсмена умерла мама.
Из-за этого Денис Лебедев не принял участие в турнире WBSS.
Придется, видимо, повторить некоторые вещи, которые не очень хочется повторять. Когда была жеребьевка на WBSS, моей маме оставалось жить три недели. Из-за этого я не смог принять участие. Я говорил об этом много раз, но повторю и сейчас. Даже последний бой с Терри Флэнаганом был под угрозой срыва, но с благословения мамы я решился выйти на ринг. Последние дни ее жизни я провел рядом с ее кроватью в больнице. Умерла мама у меня дома. — делится с 1obl.ru перед боем Денис Лебедев.
Во время слов о маме Денис Лебедев не смог сдержать слез. Однако боксер заметил, что сейчас он готов вернуться в строй.
Напомним, поединок Дениса Лебедева против Хинзи Алтункя пройдет завтра, 7 сентября, в ледовой арене «Трактор».