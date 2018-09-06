/ Денис Лебедев о семейной трагедии: «Последние дни ее жизни я провел рядом»

Боксер рассказал, почему на год уходил из спорта.

Известный российский боксер Денис Лебедев рассказал, почему на целый год решил уйти из профессионального спорта. Решение приостановить карьеру далось нелегко. Причиной стали трагические семейные обстоятельства. В августе 2017 года у спортсмена умерла мама.

Из-за этого Денис Лебедев не принял участие в турнире WBSS.

Придется, видимо, повторить некоторые вещи, которые не очень хочется повторять. Когда была жеребьевка на WBSS, моей маме оставалось жить три недели. Из-за этого я не смог принять участие. Я говорил об этом много раз, но повторю и сейчас. Даже последний бой с Терри Флэнаганом был под угрозой срыва, но с благословения мамы я решился выйти на ринг. Последние дни ее жизни я провел рядом с ее кроватью в больнице. Умерла мама у меня дома. — делится с 1obl.ru перед боем Денис Лебедев.

Во время слов о маме Денис Лебедев не смог сдержать слез. Однако боксер заметил, что сейчас он готов вернуться в строй.

Напомним, поединок Дениса Лебедева против Хинзи Алтункя пройдет завтра, 7 сентября, в ледовой арене «Трактор».