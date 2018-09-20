/ Чемпион Европы проведет в Челябинске мастер-класс по стрельбе из лука

Спортсмен вместе с тренером расскажет об особенностях этого вида спорта.

Челябинский лучник Антон Булаев, завоевавший титул чемпиона Европы, проведет мастер-класс по стрельбе. Мероприятие организовали для представителей СМИ. Спортсмен и его тренер Валерий Чижов расскажут об особенностях стрельбы из лука и ответят на вопросы журналистов.

Во время мастер-класса для представителей СМИ Антон Булаев вместе с тренером Валерием Чижовым покажут журналистам, как стрелять из лука, и расскажут о специфике этого вида спорта. Стоит отметить, что Антон Булаев — единственный чемпион Европы по стрельбе из лука в нашей области, и является кандидатом в олимпийскую сборную России на игры в Токио 2020 года. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Напомним, Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука в августе 2018 года. В финале россиянин со счетом 147:145 переиграл итальянца Сержио Пани.