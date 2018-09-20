Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.01 +67.01 78.36 +78.36
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 12:19
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Чемпион Европы проведет в Челябинске мастер-класс по стрельбе из лука

Чемпион Европы проведет в Челябинске мастер-класс по стрельбе из лука

Спортсмен вместе с тренером расскажет об особенностях этого вида спорта.
сегодня в 12:50
  |  Спорт

Челябинский лучник Антон Булаев, завоевавший титул чемпиона Европы, проведет мастер-класс по стрельбе. Мероприятие организовали для представителей СМИ. Спортсмен и его тренер Валерий Чижов расскажут об особенностях стрельбы из лука и ответят на вопросы журналистов.

Во время мастер-класса для представителей СМИ Антон Булаев вместе с тренером Валерием Чижовым покажут журналистам, как стрелять из лука, и расскажут о специфике этого вида спорта. Стоит отметить, что Антон Булаев — единственный чемпион Европы по стрельбе из лука в нашей области, и является кандидатом в олимпийскую сборную России на игры в Токио 2020 года. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Напомним, Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука в августе 2018 года. В финале россиянин со счетом 147:145 переиграл итальянца Сержио Пани.

Спорт
Сборная Челябинской области заняла второе место на кубке России по спортивной ходьбе
10.09.2018
Сборная Челябинской области заняла второе место на кубке России по спортивной ходьбе
Спорт
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
07.09.2018
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
Спорт
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
12.08.2018
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
Спорт
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
11.08.2018
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин получил травму
сегодня в 14:38
Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин получил травму
Происшествия
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
  
сегодня в 14:32
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Общество
Дополнительные 3 миллиона рублей пошли на газификацию Чебаркуля
сегодня в 14:25
Дополнительные 3 миллиона рублей пошли на газификацию Чебаркуля
Общество
Челябинский сварщик сделал инвалидную коляску для одноногой дворняги
сегодня в 13:59
Челябинский сварщик сделал инвалидную коляску для одноногой дворняги
Происшествия
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
сегодня в 13:52
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
Общество
Началась продажа билетов на новые направления челябинского аэропорта
сегодня в 13:36
Началась продажа билетов на новые направления челябинского аэропорта
Культура
Портреты Моны Лизы появились на двух коммуникационных шкафах Челябинска
сегодня в 13:12
Портреты Моны Лизы появились на двух коммуникационных шкафах Челябинска
Общество
«Законсервированную» гостиницу восстановят к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 13:06
«Законсервированную» гостиницу восстановят к саммитам ШОС и БРИКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6