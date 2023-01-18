Челябинские баскетболисты Андрей Зубков и Кирилл Писклов встретятся в плей‑офф Кубка России

Воспитанники южноуральского баскетбола будут бороться за выход в полуфинал

В Екатеринбурге 25 января состоится матч 1/4 финала Кубка России по баскетболу, где чемпион Суперлиги «Уралмаш» примет обладателя кубка Единой Лиги ВТБ питерский «Зенит». Воспитанники челябинского баскетбола Андрей Зубков и Кирилл Писклов будут сражаться между собой за выход в полуфинал турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».Призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 челябинец Кирилл Писклов в прошлом сезоне впервые завоевал золотую медаль Суперлиги-1 в составе «Уралмаша». За уральскую команду игрок выступает с 2021 года. Ранее, в 2016 году, вместе с клубом «Новосибирск» Кирилл уже становился обладателем Кубка России и дважды бронзовым призером турнира.Другой воспитанник челябинской школы баскетбола Андрей Зубков также провел прошлый сезон на высоком уровне. Капитан питерского «Зенита» стал обладателем Кубка и Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Однако в своей успешной карьере Андрей еще не становился обладателем Кубка России по баскетболу.Добавим, что в Челябинской области проводят турниры и лиги в честь знаменитых воспитанников южноуральского баскетбола. Также в матче Кубка России будет лимит по использованию легионеров, поэтому у российских баскетболистов будет больше времени на паркете.Напомним, что Челябинск примет крупный турнир по баскетболу 3×3. Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение доверить нашему городу провести 27—28 января Суперкубок России, а также этап чемпионата страны по баскетболу 3×3.