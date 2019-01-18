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/ Подарок к юбилею региона сделал «Трактор», обыграв ближайшего конкурента

Подарок к юбилею региона сделал «Трактор», обыграв ближайшего конкурента

Челябинская команда вырвала победу у нижегородского «Торпедо».

сегодня в 08:51
  |  Спорт

Подарок сразу к трем юбилеям — 85-летию региона, а также 10-летиям ледовой арены «Трактор» и «Сектора А» — сделала накануне челябинская хоккейная команда. «Черно-белые» в ожесточенной схватке вырвали победу у своего ближайшего конкурента — нижегородского «Торпедо». Счет 3−2.

Первый период для «Трактора» складывался не очень хорошо. Несмотря на то, что челябинская команда владела преимуществом практически на протяжении всего времени, результат к ним не шел. Единственный гол забил Эндрю Кэйлоф, который обыграл голкипера «черно-белых» при выходе «один в ноль» — 0:1.

Во второй двадцатиминутке челябинцам удалось отыграться. Шайбу забил Йонас Энлунд, нанесший несильный бросок и оказавшийся первым на добивании — 1:1. После нижегородцы вновь вышли вперед — 1:2. Гол «черно-белым» пришел от Данила Веряева. Впрочем, на второй перерыв команды ушли при равном счете: Марсель Шолохов получил шайбу от борта, выкатился на удобную позицию и точно бросил в верхний угол — 2:2.

В третьем периоде Марсель Шолохов, кажется, почувствовал уверенность, подобрал шайбу в центральной зоне, и на скорости, войдя в синюю линию, «прошил» ворота «Торпедо». 3:2.

Была равная игра. В первом периоде допустили ошибку и пропустили в контратаке. В раздевалке поговорили, немножко перестроились. Во втором периоде добавили, создали хорошие моменты и смогли забить. В третьем удалось забросить быструю шайбу, которая дала нам импульс. Затем мы постарались строже сыграть в обороне. Да, у соперника были моменты, но тут команда и Вася Демченко выручили нас. Смогли дотерпеть и взять два очка. — поделился впечатлениями от игры исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Отметим, впереди у челябинской команды тяжелейший выезд по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Казань. Матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале ОТВ или сайте 1obl.tv.

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