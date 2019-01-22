/ КХЛ. Четвертый матч «Трактора» с «Автомобилистом»

3:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 54−48; Броски в створ: 26−22; Голы: 3−0; Вбрасывания: 20−24; Блокированные броски: 20−10; Силовые приемы: 29−16; Время в атаке: 14:34—09:23; Штраф: 4−4.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика 3-го периода: Броски: 15−15; Броски в створ: 9−9; Голы: 0−0; Вбрасывания: 4−9; Блокированные броски: 6−3; Силовые приемы: 7−8; Время в атаке: 05:09—02:23; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последние минуты периода «Автомобилист» проводит в атаке. Челябинцам удается остановить напор хозяев площадки. Финальная сирена звучит когда игра находится в зоне екатеринбуржцев.

59 мин — Литовченко бросал по воротам Демченко, Василий отбивает щитком.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

57 мин — Виталий Кравцов имел отличную возможность «размочить» Коваржа, чешский голкипер надежен.

56 мин — Опасный момент возникает у ворот Демченко. Атаковал Александр Кучерявенко, вратарь «Трактора» вступает в игру.

55 мин — Из-под защитника бросает Илья Карпухин, Коварж эффектно ловит шайбу и останавливает игру.

54 мин — Очередной бросок Найджела Доуса, мимо. Затем все тот же Доус отдавал на пустой угол анатолию Голышеву, бросок которого закрыл Никита Хлыстов.

52 мин — Райан Стоа входит в зону, поперечный пас с острого угла. Далее бросает Ник Бэйлен, мимо.

50 мин — Бросает верхом Антон Глинкин, Коварж в игре.

49 мин — Бросает низом Паре, шайба застревает в амуниции Василия Демченко.

47 мин — Два ложных замаха и бросок от Алексея Петрова, шайба летит мимо ворот Коваржа.

46 мин — Продолжают атаковать игроки екатеринбургской команды.

44 мин — Атакуют игроки «Автомобилиста», но активно играет в обороне Игорь Исаев и шайба уходит из зоны челябинцев.

42 мин — Сэкстон бросал верхом, Демченко в игре.

41 мин — Стартовое вбрасывание выиграли хоккеисты «Автомобилиста».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика по итогам двух периодов: Броски: 39−33; Броски в створ: 17−13; Голы: 3−0; Вбрасывания: 16−15; Блокированные броски: 14−7; Силовые приемы: 22−8; Время в атаке: 09:25—07:00; Штраф: 4−4.

Статистика 2-го периода: Броски: 20−18; Броски в створ: 11−9; Голы: 2−0; Вбрасывания: 9−8; Блокированные броски: 6−1; Силовые приемы: 12−4; Время в атаке: 05:46—03:17; Штраф: 0−4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Илья Крикунов бросает от синей линии, выше ворот. В ответ, легионеры «Трактора» провели свою атаку, но не дело до броска не дошло.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Семен Кокуев отдает пас на Александры Рыбакова. Последний выкатывается один на один с Коваржем, но бросает мимо ворот.

38 мин — Начинают атаку гости, но игроки «Трактора» не могут подобраться к воротам Коваржа.

35 мин — Доус бросает в дальний, но попадает в Василия Демченко.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Алексей Василевский, команда «Автомобилист».

33 мин — Мощно бросает по воротам Демченко Алексей Василевский. Голкипер «Трактора» не справляется с броском и счет становится 3:0 в пользу «Автомобилиста».

32 мин — Продолжают атаковать игроки «Автомобилиста». В касание бросал Анатолий Голышев, мимо ворот.

31 мин — Доус бросал в ближний угол, Демченко клюшкой спас команду.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника коленом, на 2 минуты удален Евгений Рясенский, команда «Трактор».

31 мин — Ник Бэйлен мощно бросает от синей линии, Коварж растягивается в шпагате и спасает «Автомобилист» от гола.

30 мин — Бросает Стефан Да Коста. Василий Демченко не увидел, что шайба не накрыта и находится за ним, но вовремя сориентировался в игровом моменте и остановил игру.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

26 мин — Большинство хозяев площадки. Перепасовка по периметру, далее следует опасный наброс, который идет мимо ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Бергстрем, команда «Трактор».

25 мин — Мощный бросок от синей Алексея Петрова, Якуб Коварж останавливает игру.

24 мин — Начинает атаку «Трактор». Бросок и попытка добивания, Коварж надежен.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Франсис Паре, команда «Автомобилист».

23 мин — И вновь опасно у ворот Демченко. Франсис Паре оказывается первым на отскоке от ворот, и с неудобной руки забросил второй гол в ворота «Трактора».

22 мин — Опасно передача игрока хозяев к воротам Демченко, защита «Трактора» справляется.

21 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Автомобилиста».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 19−15; Броски в створ: 6−4; Голы: 1−0; Вбрасывания: 7−7; Блокированные броски: 8−6; Силовые приемы: 10−4; Время в атаке: 03:39—03:43; Штраф: 4−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — В атаке хозяева. Прокат за воротами Демченко и бросок, вратарь «Трактора» надежен.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Бросает Марсель Шолохов низом, Коварж в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Найджел Доус, команда «Автомобилист».

17 мин — Опасно у ворот Демченко. Первая тройка «Автомобилиста» закружила у ворот «Трактора» и в конечном итоге Найджел Доус открыл счет в матче.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — Расставились челябинцы в атаке. Перепасовка, после которой следует неточный пас и вывод шайбы из атаки.

14 мин — Начинают большинство «черно-белые», но екатеринбуржцы уверенно разряжают обстановку.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Денис Казионов, команда «Автомобилист».

13 мин — Виталий Кравцов вводит шайбу в атаку, но без продолжения со стороны партнеров.

11 мин — Атакуют хозяева. Опасно у ворот Демченко, защита «Трактора» в игре.

9 мин — Опасно бросает слева Вячеслав Литовченко, его бросок попадает в защитника «Трактора».

8 мин — Сэкстон бросает в дальний с близкой дистанции, Демченко выручает.

7 мин — С неудобной руки набрасывал игрок «Автомобилиста», Василий Демченко справляется с эпизодом.

6 мин — Бросок по воротам Василия Демченко, голкипер отбивает.

5 мин — Опасно атаковали 2 в 1 екатеринбуржцы. Дэн Сэкстон отдавал на Никиту Трямкина, пас был перекрыт в падении игроком «Трактора».

Тем временем, Йонас Энлунд вышел на лед. Игрок не получил травму в результате столкновения с защитой гостей у ворот Коваржа.

4 мин — Плотно заряжает от синей линии Артем Бородкин, Якуб Коварж останавливает игру.

3 мин — Челябинцы с шайбой. Хоккеисты «Трактора» контролируют игру, но пока без бросков.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

2 мин — Начинают атаку челябинцы, но защита хозяев не дает войти в зону.

На льду Йонас Энлунд. Финский легионер челябинцев пострадал от действий защитников «Авто».

1 мин — «Трактор» атакует в большинстве. Кристиан Томас выкатывал партнеру на пустые ворота, шайба сошла с крюка.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Кучерявенко, команда «Автомобилист».

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Автомобилиста». Они идут в атаку, но тут же допускают нарушение правил в атаке.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после которого начнется игра.

Составы команд на сегодня. До начала игры — чуть меньше получаса.

Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 22 января, «Трактор» проведет первый матч выездного турне по маршруту «Екатеринбург — Магнитогорск — Казань». В первой игре этой серии «черно-белые» проведут матч с «Автомобилистом».

Отметим, что прошлые три очных игры команд закончились победами екатеринбуржцев. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.