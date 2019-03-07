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/ Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек

Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек

Анализ данных проводился в преддверии Международного женского дня.
сегодня в 16:18
  |  Общество

Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по продаже духов и мягких игрушек к 8 марта. Исследование, в период с 1 по 6 марта, провел один из операторов фискальных данных OFD.ru. Анализ проводился на основе обработки обезличенных данных с касс, а всего их было проанализировано более 5 миллиардов.

В отличие от женщин, которые начинают готовиться к 23 февраля практически за месяц, мужчины начинают активно скупать популярные товары за неделю до 8 марта — продажи подарков начинают расти с 1 марта, и превышают среднегодовые значения более чем в 2 раза. В ТОП самых распространённых подарков входят духи, нижнее белье и мягкие игрушки. За период с 1 по 6 марта приобрели более 2,2 миллионов флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 миллиардов рублей. В среднем на духи мужчины тратили 3 700 рублей. Больше всего флаконов было продано в Москве, Московской области, Новосибирской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Иркутской и Челябинской областях, Башкортостане, Хабаровском и Краснодарском краях. В топ-10 самых популярных духов вошли «Chanel», «Nina Ricci», «Lacoste», «Kenzo», «Michael Kors», «Carolina Herrera», «Givenchy», «Dior» и «Dolce & Gabbana». — рассказал сайту «Первый областной» руководитель направления PR оператора фискальных данных Александр Попов.

Кроме того, Челябинская область вошла в топ-10 и по продажам мягких игрушек. Отмечается, что их было куплено в 4 раза больше, чем в среднем по году, а всего было куплено около 4 миллионов игрушек. Отмечается, что в преддверии 8 марта средняя цена такого подарка составила 614 рублей.

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