Баскетбольный клуб «Челбаскет» обнародовал план подготовки к сезону‑2024/2025

Челябинская команда перед стартом чемпионата в Суперлиге выступит на двух турнирах

Стал известен план подготовки клуба «Челбаскет» к старту чемпионата баскетбольной Суперлиги сезона-2024/2025. Игроки выходят из отпуска 1 августа, проведут учебно-тренировочные сборы в Челябинске и Миассе, а также примут участие в двух предсезонных турнирах. Рассказываем, с какими соперниками наша команда сыграет в контрольных матчах.

Игроки «Челбаскета» в эти дни проходят углубленное медицинское обследование. Но не в полном составе. В ближайшие дни на Южный Урал прилетят новобранцы клуба. Первая тренировка запланирована 1 августа. В течение месяца, до 31 августа, команда проведет два учебно-тренировочных сбора в Челябинске и Миассе.

В сентябре запланированы три товарищеские игры «Челбаскета»: с 3 по 5 сентября челябинцы сыграют с командами «Металлург» (Магнитогорск), БК «Новосибирск» и БК «Уфимец». Кроме того, южноуральцы примут участие в двух предсезонных турнирах. Первый из них пройдет в Саратове (7—8 сентября), а второй в Челябинске (24—26 сентября).



Отметим, что этим летом «Челбаскет» значительно обновил состав команды. Главным тренером назначен известный специалист Михаил Терехов. Календарь чемпионата Суперлиги-2024/2025 еще не утвержден. Планируется, что в нем выступят 16 команд.