Баскетбольный клуб «Челбаскет» усилился еще одним игроком из Беларуси

В челябинской команде будет выступать разыгрывающий Вадим Третьяк

Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил контракт на один сезон с белорусом Вадимом Третьяком. Это уже второй легионер из союзного государства, который будет выступать за челябинскую команду в сезоне-2024/2025. Ранее штаб «Чалбаскета» приобрел права на Вадима Стубеду. Оба игрока ранее выступали в команде «Минск», в составе которой становились чемпионами Республики Беларусь.

Вадим Третьяк родился и вырос в Минске, является воспитанником белорусского баскетбола. В 16‑летнем возрасте подписал контракт с местной профессиональной командой. Однако поначалу выступал за молодежный и резервный состав БК «Минск». Также привлекался к матчам за сборную Беларуси U16, U18 и U20.

В сезоне-2022/2023 сыграл 17 матчей в Единой лиге ВТБ за БК «Минск». Однако должным образом проявить себя на топовом уровне ему не удалось. Зато в чемпионате Беларуси он завоевал золотые медали. Кстати, в той команде выступал тогда еще один новобранец «Челбаскета» Вадим Стубеда.

Перед началом сезона-2023/2024 контракт с игроком подписал клуб «Астана». Однако за команду из Казахстана так и не сыграл. Посреди сезона Вадим Третьяк переехал в «Гродно-93», за который успел провести 22 матча в чемпионате Белоруссии. Средняя статистика: 6,3 очка, 2,9 передачи и 1,5 подбора. Вместе с командой он стал серебряным призером национального чемпионата.

Вадим Третьяк

Дата рождения: 03.06.2000.

Место рождения: Минск (Беларусь).

Амплуа: разыгрывающий.

Рост: 188 см, вес: 83 кг.

Карьера:

2022—2023 — БК «Минск» (Беларусь)

2023—2024 — БК «Астана» (Казахстан)

2023—2024 — БК «Гродно-93» (Беларусь)

«Это молодой и амбициозный игрок с опытом игры в Единой Лиге ВТБ. Он однозначно усилит ротацию задней линии в команде. У Вадима есть стремление доказывать свою роль в команде», — считает представитель спортивной дирекции БК «Челбаскет» Анастасия Кутузова.

Напомним, что ранее контракт с «Челбаскетом» подписал еще один игрок из Беларуси — Вадим Стубеда. У него больше опыта участия в Единой лиге ВТБ. В челябинском клубе он будет выступать на позиции центрового.