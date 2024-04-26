С кем «Челбаскету» не по пути?

Размышляем, в каком составе челябинский клуб должен войти в сезон‑2024/2025

Давайте честно: выступление «Челбаскета» в завершившемся баскетбольном сезоне можно оценить как близкое к провалу. Не для того руководство клуба, тренерский штаб и сами игроки так продуктивно работали прошлым летом в межсезонье, чтобы финишировать вчера на скромном 13-м месте в Суперлиге. И не надо здесь искать оправдания по поводу того, что, дескать, а чего вы хотите от команды, которая совсем недавно воскресла из небытия?

Ну да, это был ее дебютный сезон в турнире такого уровня. И нужно делать на это скидку. Но, простите, чем состав «Челбаскета» хуже доброй половины команд, которые расположились выше в табели о рангах? Чем лучше молодежь из МБА-МАИ, «Зенита» или «старики» (такие же, кстати, дебютанты) из ростовского «БАРС-РГЭУ»?! Да ничем! Можно долго и упорно дискутировать на эту тему, доказывать свою правоту. Самое интересное, что каждый спорщик, даже если его мнение будет диаметрально отличаться, будет по-своему прав.

Но уверен на 99,9%, что абсолютно другой результат и другую игру рассчитывал увидеть от своих парней главный вдохновитель и идеолог «Челбаскета» Николай Сандаков. Где и в чем он допустил ошибку (или их было несколько?) — ума не приложу. Но очевидно, что они имели место быть.

Кстати, косвенно босс клуба их уже признал. Так, под занавес сезона произошли кадровые изменения в тренерском штабе. Кроме того, клуб обозначил и то, что в новом сезоне сменит курс стратегического развития. То есть дал понять, что ставка на своих воспитанников себя не оправдала. Что все это означает? Очевидно, состав команды значительно изменится. И вероятно, в нем мы не увидим большинства игроков, которые выступали за клуб в нынешнем сезоне.

А теперь переходим к главному. Амбиции штаба «Челбаскета» общеизвестны, тот же Сандаков стремится создать крепкий и боеспособный коллектив, который будет биться за высокие места в Суперлиге. И не где-нибудь, а на «РМК-Арене». В том, что этот современный спорткомплекс в скором времени построят, сомнений быть не может.

Но кем и как формировать «Челбаскет»? Я далек от мысли, что в нынешней неудаче команды виноват тренерский штаб. И уж тем более нет никакой вины у офиса клуба. В конце концов, игроки выходят на площадку. Логично ставить вопрос об уровне их квалификации, их способности решать высокие задачи.

Честно скажу: мне очень симпатичны все ребята, выступающие в «Челбаскете». Со многими из них у меня сложились хорошие и дружеские отношения. Но если строить топовый клуб в Суперлиге, то с большинством игроков нынешнего состава «Челбаскета» придется расставаться. Да, надо будет резать по живому. Будет больно, но иначе — никак.

Кого из них оставлять, а кому указать на дверь? Далее по тексту — попытка объективно оценить возможности игроков, их роль для команды и уровень мастерства. И прошу с пониманием отнестись тех же ребят, если они читают эту статью. На то это и рубрика «Мнения», чтобы открыто высказать свою позицию.

Итак, из нынешнего состава «Челбаскета» для того, чтобы клуб боролся за призовые места в Суперлиге, я бы оставил только двух игроков — Ивана Евстигнеева и Дмитрия Злобина. Причем оба в новом суперклубе нужны скорее для ротации, а не занимать места в стартовой пятерке.

Да, у того же Ивана Евстигнеева далеко не все получалось, но он пришел в клуб по ходу сезона и однозначно его усилил. У него высокий уровень баскетбольного IQ. Кроме того, разноплановый игрок с широким функционалом. По сути, может сыграть на трех позициях — от разыгрывающего до легкого форварда. Что касается Дмитрия Злобина, то за его плечами большой опыт игр в Суперлиге. Да, ему 36 лет, лучшие годы карьеры остались позади. Еще один-два сезона, и Дмитрию нужно будет думать о том, чтобы уходить из баскетбола. А пока еще есть время — можно и нужно передавать свои знания и умения на площадке молодым игрокам.

Идем дальше по списку. Лука Анджушич, без сомнений, хороший и интересный баскетболист. Серб неплохо вписался в игру «Челбаскета». Другое дело, что проявить себя в команде ему было сложно. Это непросто сделать любому игроку, если он выступает в коллективе, у которого не идет игра. Есть такое ощущение, что потенциал у Анджушича высок. Иначе говоря, сомнения относительно его баскетбольных перспектив в Челябинске есть. Но скорее он нужен «Челбаскету», чем нет.

Хороший и полезный сезон провели Сергей Михалев и Иван Нелюбов. Но оба — уже зрелые и возрастные игроки. Вряд ли есть смысл рассчитывать на них в отдаленной перспективе. Могут ли помочь клубу в ближайшие один-два сезона — не уверен. Особенно жалко будет расставаться с центровым «Челбаскета». Тем более что Иван Нелюбов — наш, воспитанник челябинской школы баскетбола.

Достойно смотрелись на площадке Павел Кольцов, Павел Новиков и Даниил Кочергин. Но очень уж неровно. Павел Кольцов, парень-работяга, отпахавший 30 матчей в «регулярке», достоин того, чтобы выступать в Суперлиге. Но не топовом клубе. То же самое касается и еще одного экс-«ястреба» из Чебоксар Павла Новикова. Пластичный и техничный игрок запомнился эффектными слаломными проходами под кольцо соперника. Кроме того, с неплохим броском. Но захочет ли он сам сидеть на скамейке в топовом клубе Суперлиги? А главное — есть ли смысл держать его в запасе «Челбаскету»?

Даниил Кочергин — талантливый парень, с хорошими антропометрическими данными. Его фирменные блок-шоты и данки — это высший пилотаж. И уже ради них можно оставить игрока в «Челбаскете». Даня — молод и хорош собой, перспективен. Еще бы изменить отношение к работе — цены бы не было. Не знаю, верить или нет, но знающие люди рассказывали, что есть у него небольшие проблемы с дисциплиной. Возможно, этот фактор мешает игроку полностью раскрыть свой потенциал.

Ну и наконец, переходим к тем ребятам, с которыми, на мой взгляд, нужно расставаться. Опять же, подчеркну, расставаться в том случае, если в штабе «Челбаскета» хотят видят команду на призовом месте в Суперлиге уже в ближайшем сезоне. Никита Перцев и Дмитрий Якунин — они не просто наши воспитанники, они — душа и сердце команды! Их и в этом сезоне редко выпускали на площадку. Если им и давали шанс проявить себя, то они вроде бы общей картины не портили. Но что будет, когда в клуб придут игроки более высокого класса? Наши ребята рискуют сесть в глубокий запас. То же самое касается Александра Тихонина.

Ну а пополнившие «Челбаскет» по ходу сезона Георгий Пилипчук и Даниил Кирилюк, откровенно говоря, разочаровали. Они не усилили игру команды. И вряд ли способны это сделать в перспективе. Даже несмотря на то, что у обоих вся баскетбольная карьера впереди.

Что же мы имеем в итоге? Из нынешнего состава «Челбаскета» можно оставлять на следующий сезон двух-трех игроков. Но все то, о чем написано выше, не будет иметь никакого значения, если клуб не найдет хорошего главного тренера. Со своей харизмой, видением игры, пониманием того, как выстраивать отношения с игроками. Это должен быть авторитетный специалист, мнение которого будут учитывать не только баскетболисты, но и люди из штаба клуба.

Нужен ли такой человек Николаю Сандакову? Босс «Челбаскета» привык к тому, что многие процессы в клубе замыкаются на нем. В том числе и вопросы по формированию состава команды. Наверняка в его шорт-листе уже есть несколько кандидатур на вакантную должность главного тренера «Челбаскета». Во многом от того, на кого падет выбор, и будут зависеть дальнейшие перспективы челябинского клуба. Этот фактор может стать определяющим.

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