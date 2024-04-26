Парижский полумарафон в Челябинской области проведут в новом формате

Впервые программа мероприятия будет состоять из двух дней

В 2024 году Парижский полумарафон в Челябинской области впервые проведут в течение двух дней. Организаторы приняли решение разделить мероприятие на несколько составляющих. В первый день, 1 июня, гостей и участников ждет образовательная и концертная программа, а 2 июня — легкоатлетические забеги на различные дистанции, северная ходьба и велозаезд, сообщают организаторы мероприятия.

В 2024 году Парижский полумарафон состоится в восьмой раз и станет самым масштабным за свою историю. В нем по традиции примут участие более 2000 человек из разных уголков страны. Кроме того, организаторы ожидают около 5000 зрителей, что в несколько раз превышает количество жителей самого села Париж в Нагайбакском районе.

Однако в этот раз организаторы решили внести в программу проведения Парижского полумарафона ряд новшеств. Главное из них: мероприятие пройдет в два дня, 1 и 2 июня. Причем в первый день состоятся образовательная и концертная программы, а во второй — спортивная и развлекательная.

«Впервые в истории забега будет организована торжественная регистрация брака под сводами местной Эйфелевой башни. Молодожены могут подать заявление до 30 апреля 2024 года через портал государственных услуг или обратиться в отдел ЗАГС администрации Нагайбакского муниципального района», — добавляют организаторы мероприятия.

Отметим, что Парижский полумарафон — социальный проект, который является драйвером развития сельской территории. В 2023 году на средства от продажи слотов закуплен спортивный инвентарь в местную школу — 40 наименований, от футбольных мячей до гимнастических снарядов. Кроме того, мероприятие стало лауреатом и победителем ряда федеральных конкурсов. Так, Парижский полумарафон выиграл престижную национальную премию «Событие года» в номинации «Спортивное мероприятие года».

Организаторами Парижского полумарафона выступают Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области. Легкоатлетический пробег состоится в уральском Париже при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.