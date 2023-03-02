«Ошибки свои знаем, глубокий анализ проведем потом» — штаб ХК «Трактор»

Руководство челябинского хоккейного клуба подвело итоги сезона‑2022/23

Гендиректор Иван Савин и главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам сезона-2022/23. Оба дали оценку выступлению команды как неудовлетворительную, признали свои ошибки, однако не готовы были по горячим следам дать глубокий анализ выступления команды, лишь поверхностно назвав причины невыполнения клубом поставленных задач.

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин уже в начале пресс-конференции сам начал с того, что больше всего муссировалось в прессе и болельщицкой среде. Он заявил журналистам, что руководство команды не планирует прекращать контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным.

«Что касается главного тренера, я читал разное в средствах массовой информации. Хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключенного контракта с Анваром Рафаиловичем, поэтому тут вопросов быть никаких не должно. В качестве кадровых решений был назначен генеральный менеджер Алексей Волков, который уже начал работу с главным тренером по комплектованию команды на следующий сезон», — сказал Савин.

Стоит напомнить, что действующий контракт Анвара Гатиятулина с «Трактором» рассчитан до конца сезона-2023/24. В регулярном чемпионате КХЛ челябинская команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 матчах, и не смогла выйти в плей-офф. Команда не выполнила поставленных задач, выступив явно ниже своих возможностей. В этой связи в штабе «Трактора» объяснили, почему не стали выплачивать игрокам премии по окончании сезона-2022/23. По словам Ивана Савина, отсутствие бонусов связано с результатами команды.

«Совокупный доход хоккеиста состоит из трех частей: это зарплата, личный бонус и командная премия. Премия на усмотрение руководства. Решение было принято следующее: весь премиальный фонд был перемещен на плей-офф — туда, где определяется результат. Логика такая, что, прогарантировав две из трех частей, мы не можем позволить себе заплатить третью часть, не добившись результата. Он будет выплачен ребятам полностью, но только когда результат будет достигнут. Ребятам перед стартом чемпионата это было известно, ими это решение было принято», — сказал Савин.

В ходе полуторачасового диалога журналисты в разной интерпретации задавали вопросы, надеясь услышать конкретный и детальный разбор полетов неудачного выступления команды. Однако ни Иван Савин, ни Анвар Гатиятулин не готовы были дать развернутые ответы. Им нужно время, чтобы собрать все данные и глубоко проанализировать игры и результаты команды. Хотя и поверхностно обозначили основные причины непопадания «Трактора» в плей-офф.

По мнению Анвара Гатиятулина, проблема во вратарской линии стала одной из основных причин в невыполнении поставленных на сезон задач. Он также отметил, что в межсезонье состав команды значительно изменился: лидеры покинули команду, а достойную замену им найти не удалось. Повлияли на результат и травмы ряда игроков. Так, в начале и середине сезона выбыли из строя из-за повреждений Владимир Ткачев, Сергей Телегин, Антон Бурдасов. Их потеря больно ударила по игре команды. Вследствие этого хоккеисты попали в психологическую и физическую яму.

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин заявил, что приоритетной задачей в трансферной политике на следующий сезон является поиск основного голкипера команды.

«В клубе селекция ведется на протяжении всего сезона. И не прекращается сейчас. Этот сезон начали без „первого номера“ в команде. Сложно было найти достойного вратаря в условиях ограниченного рынка игроков. Это в конечном итоге отразилось на общем результате клуба. Главная наша трансферная цель — найти хорошего голкипера, это приоритетная задача», — заявил гендиректор челябинского клуба.

Напомним, что в январе этого года руководство ХК «Трактор» объявило о назначении на должность генменеджера клуба Алексея Волкова. В круг его обязанностей на сезон-2023/24 входит и комплектование команды.

Завершилась пресс-конференция традиционными словами благодарности болельщикам за поддержку в течение всего сезона. Разумеется, по традиции их выразил наставник команды Анвар Гатиятулин. Он также добавил, что «клуб в долгу перед ними».

Можно ли эти слова интерпретировать как извинения за провальный сезон? Решать болельщикам. И все же показалось странным, что в штабе «Трактора» так никто и не догадался прямым текстом попросить прощения. Не факт, что болельщики ждали это услышать, но ради приличия извиниться за провальный сезон все-таки можно было…