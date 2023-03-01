Анвар Гатиятулин продолжит работу главным тренером ХК «Трактор»

Вопрос об отставке наставника челябинского клуба не поднимался

«Удовлетворительную оценку выступлению команды в нынешнем сезоне мы дать не можем. Понимаем эмоции и негодование болельщиков, мы их разделяем. Но и мириться с этой ситуацией не собираемся. Поэтому и делаем шаги, чтобы исправить ошибки уже сейчас. Пригласили на должность генменеджера Алексея Волкова. Он уже начал работу с тренерским штабом по комплектованию команды на следующий сезон»,

— сообщил Иван Савин.

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин продолжит работать с командой. Об этом сообщил гендиректор челябинского клуба Иван Савин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выступления команды в сезоне-2022/23, передает корреспондент ИА «Первое областное».На встрече с журналистами итоги выступления ХК «Трактор» на чемпионате КХЛ сезона-2022/23 подвели гендиректор клуба Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.По словам гендиректора клуба, вопрос об отставке главного тренера, контракт с которым заключен до конца сезона-2023/24, не поднимался. Анвар Гатиятулин продолжит работу с клубом даже несмотря на неудачи в нынешнем сезоне. Напомним, что челябинский «Трактор» не смог выйти в плей-офф чемпионата КХЛ, заняв 9-е место в Восточной конференции.