Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин продолжит работать с командой. Об этом сообщил гендиректор челябинского клуба Иван Савин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выступления команды в сезоне-2022/23, передает корреспондент ИА «Первое областное».
На встрече с журналистами итоги выступления ХК «Трактор» на чемпионате КХЛ сезона-2022/23 подвели гендиректор клуба Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.
«Удовлетворительную оценку выступлению команды в нынешнем сезоне мы дать не можем. Понимаем эмоции и негодование болельщиков, мы их разделяем. Но и мириться с этой ситуацией не собираемся. Поэтому и делаем шаги, чтобы исправить ошибки уже сейчас. Пригласили на должность генменеджера Алексея Волкова. Он уже начал работу с тренерским штабом по комплектованию команды на следующий сезон», — сообщил Иван Савин.
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