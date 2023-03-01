Проблема во вратарской линии стала одной из основных причин в невыполнении поставленных задач на сезон. К такому мнению пришли гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин на пресс-конференции, посвященной итогам выступления челябинской команды в чемпионате КХЛ, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин заявил, что приоритетной задачей в трансферной политике на следующий сезон является поиск основного голкипера команды.
«В клубе селекция ведется на протяжении всего сезона. И не прекращается сейчас. Этот сезон начали без „первого номера“ в команде. Сложно было найти достойного вратаря в условиях ограниченного рынка игроков. Это в конечном итоге отразилось на общем результате клуба. Главная наша трансферная цель — найти хорошего голкипера, это приоритетная задача», — заявил гендиректор челябинского клуба.
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