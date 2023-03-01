Главной трансферной целью ХК «Трактор» является поиск основного голкипера команды

Гендиректор челябинского клуба озвучил приоритетную задачу в селекции клуба

«В клубе селекция ведется на протяжении всего сезона. И не прекращается сейчас. Этот сезон начали без „первого номера“ в команде. Сложно было найти достойного вратаря в условиях ограниченного рынка игроков. Это в конечном итоге отразилось на общем результате клуба. Главная наша трансферная цель — найти хорошего голкипера, это приоритетная задача»,

— заявил гендиректор челябинского клуба.

Проблема во вратарской линии стала одной из основных причин в невыполнении поставленных задач на сезон. К такому мнению пришли гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин на пресс-конференции, посвященной итогам выступления челябинской команды в чемпионате КХЛ, передает корреспондент ИА «Первое областное».Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин заявил, что приоритетной задачей в трансферной политике на следующий сезон является поиск основного голкипера команды.Напомним, что в январе этого года руководство ХК «Трактор» объявило о назначении на должность генменеджера клуба Алексея Волкова. В круг его обязанностей на сезон-2023/2024 входит и комплектование команды.