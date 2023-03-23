Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с форвардом Владимиром Ткачевым

Соглашение игрока с челябинской командой рассчитано до конца сезона‑2024/2025

Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с одним из лидеров команды Владимиром Ткачевым до конца сезона-2024/2025. Ряд федеральных СМИ сообщали, что форвардом интересовались «Автомобилист» и «Салават Юлаев». В штабе челябинского клуба о продлении соглашения с игроком еще официально не озвучили, но анонсировали это событие в своем телеграм-канале.

Хоккейный клуб «Трактор» начал формирование состава на сезон-2023/2024. Первым важным шагом в укреплении атакующей линии команды стало продление контракта с одним из лидеров клуба Владимиром Ткачевым. Тем более на фоне слухов о переходе форварда в стан соперников. По сообщениям федеральным СМИ, хоккеистом активно интересовался «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Салават Юлаев» (Уфа).

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Ткачева составит 65 миллионов рублей в год. Напомним, что, по данным издания, в сезоне-2022/2023 форвард по условиям контракта получил 75 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Владимир Ткачев в составе «Трактора» набрал 37 (16 голов + 21 результативная передача) очков при полезности «−10» в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Однако это не помогло клубу выполнить задачу-минимум и выйти в плей-офф Кубка Гагарина.