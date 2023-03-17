Хоккейный клуб «Трактор» стал призером национальной премии «Событие года» в России

Он занял второе место в номинации «Спортивный перформанс года»

Хоккейный клуб «Трактор» стал призером ежегодной национальной премии «Событие года» в России. Он занял второе место в номинации «Спортивный перформанс года». Экспертное жюри по достоинству оценило предсезонный фестиваль челябинского клуба Traktor Winline Fest, прошедший 28 августа 2022 года, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

⠀

Traktor Winline Fest стал самым крупным фестивалем в истории хоккейного клуба «Трактор» и позволил переосмыслить подход к проведению городских праздников.

«Август-2022 запомнился хоккейному Челябинску не только жарой и предсезонными турнирами. Вишенкой как раз и стал Traktor Winline Fest. Приятно, когда есть такой повод для гордости. И, конечно, отдельные слова благодарности нашему официальному партнеру — Winline»,— сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Отметим, что второе место в номинации «Спортивное событие года» занял еще один челябинский проект — Финал Winline чемпионата России по баскетболу 3×3, прошедший в конце апреля — начале мая 2022 года во дворце спорта «Юность».