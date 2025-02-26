Организаторы финала Кубка России по биатлону объявили хедлайнера соревнований

Им стал танцующий оркестр «УралБэнд» из Екатеринбурга

На финале Кубка России по биатлону в Златоусте зрителей ждет большая развлекательная программа. Организаторы объявили, что 7 и 8 марта творческие номера представят коллективы Южного Урала, а 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой выступит танцующий оркестр «УралБэнд» из Екатеринбурга, сообщает региональный Минспорт.

«В течение всего соревновательного дня для зрителей будут организованы специальные зоны активностей с розыгрышем призов от партнеров, зоны питания и обогрева. А также зона торговли спортивной экипировкой, изделиями из глины, пряниками, украшениями из металла и камня и брендированной сувенирной продукцией», — сообщают организаторы соревнований.

Финал Кубка России по биатлону в Златоусте соберет сильнейших спортсменов страны — лидеров национальной сборной. Они разыграют 6 комплектов наград в мужских и женских гонках — спринте, пасьюте и масс-старте.

Билеты на событие уже поступили в продажу. Ранее организаторы представили талисман соревнований. Им стал Лис по имени Таганай. Кроме того, были презентованы уникальные медали, которые получат победители и призеры соревнований. Их изготовили златоустовские мастера декоративно-прикладного искусства «Лик».

Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Союз биатлонистов России, Фонд поддержки спорта и Федерация биатлона Челябинской области.

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