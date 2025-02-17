Талисманом Кубка России по биатлону в Златоусте стал лис по имени Таганай

Соревнования с участием сильнейших спортсменов России пройдут с 7 по 9 марта

Организаторы Кубка России по биатлону в Златоусте представили талисман соревнований. Им стал очаровательный лисенок по имени Таганай. Богатое природное наследие региона нашло свое отражение в соревнованиях по биатлону, которые пройдут с 7 по 9 марта на спорткомплексе имени Светланы Ишмуратовой, сообщает региональный Минспорт.

«Национальный парк „Таганай“, известный своими живописными тропами и богатой природой, вдохновил организаторов — ведь именно лисы стали олицетворением качеств, которые так важны для биатлонистов. Ловкость, скорость и умение быстро адаптироваться к любым условиям — это все про нашего талисмана!» — сообщают организаторы соревнований.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 7 по 9 марта на лыжно-биатлонном комплексе им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Этот стадион находится вблизи известного на всю Россию национального парка «Таганай», где лисы чаще всего встречаются на тропах посетителям.

Напомним, что в программе соревнований три дисциплины. Так, станут известны победители и призеры в спринте, гонке преследования и масс-старте среди мужчин и женщин. Среди участников — звезды биатлона, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Комментировать гонки будет «голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев.

Напомним, что ранее организаторы Кубка России по биатлону объявили о старте продаж билетов на событие. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Союз биатлонистов России, Фонд поддержки спорта и Федерация биатлона Челябинской области.

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