В Златоусте создали медали для победителей и призеров Кубка России по биатлону

Соревнования пройдут с 7 по 9 марта

Эксклюзивные медали для победителей и призеров всех этапов Кубка России по биатлону создали в Златоусте. Как будут выглядеть награды, показали в пресс-службе администрации города.

Изготовили награды мастера декоративно-прикладного искусства «Лик» по заказу Союза биатлонистов России. Медали выполнены в виде снежинки. Особого внимания заслуживают награды за первое место: они покрыты 24-каратным золотом. Спортсменам предстоит разыграть шесть комплектов медалей.

Талисманом этих соревнований стал лис по имени Таганай. Он и будет развлекать участников и гостей на Кубке страны.

Кубок России по биатлону пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта на стадионе Светланы Ишмуратовой.