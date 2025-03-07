Болельщики раскупили все билеты на финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Спортивное событие вызвало огромный ажиотаж у южноуральцев

Сегодня, 7 марта, в Златоусте стартует финал Кубка России по биатлону. В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны разыграют 6 комплектов медалей. Соревнования вызвали огромный интерес у любителей биатлона — билеты на все виды программы уже раскуплены. Но есть и хорошая новость: тем, кому не довелось приобрести квиток, смогут увидеть все трансляции в прямом эфире на федеральных телеканалах, сообщают организаторы мероприятия.

Накануне, 6 марта, на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте состоялась пресс-конференция организаторов. На вопросы журналистов отвечали министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, глава Златоуста Олег Решетников, исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак и другие организаторы мероприятия.

«Челябинская область может и умеет принимать мероприятия всероссийского масштаба. Организаторы подготовили широкую программу как для участников, так для зрителей и болельщиков. Я уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне», — отметил в ходе пресс-конференции Владимир Иванов.

Он сообщил журналистам, что все билеты на гонки болельщики уже раскупили. Соревнования вызвали огромный зрительский интерес у любителей биатлона. Отметил уральское гостеприимство и высокий уровень подготовки к организации соревнований и Александр Пак.

«Действительно за год проделана огромная работа. Все участники отметили, что очень рады вновь приехать в Златоуст! Здесь солнечно и достаточное количество снега, что в этом сезоне особенно актуально. Всегда приятно, что трибуны здесь максимально заполнены, здесь любят спорт и биатлон», — добавил один из руководителей СБР.

Отметим, что для победителей и призеров финала Кубка России значительно увеличили призовые. Титульный спонсор мероприятия сообщил, что за малые кубки по дисциплинам чемпионы получат 250 тысяч рублей, а за большой кубок — 500 тысяч рублей.

«Были проведены работы по совершенствованию освещения трасс, расширен разминочный круг и зона раскатки. Также сделали более удобными трибуны для зрителей, в том числе маломобильных. Также дополнили комплекс модульными помещениями», — рассказал глава Златоуста Олег Решетников.

Финал Кубка России по биатлону в Златоусте. Программа соревнований:

7 марта, пятница:

12:00 — спринт, женщины.

15:00 — спринт, мужчины.

8 марта, суббота:

11:00 — гонка преследования, женщины.

13:00 — гонка преследования, мужчины.

9 марта, воскресенье:

12:00 — масс-старт, женщины.

14:45 — масс-старт, мужчины.

Напомним, финал Кубка России пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте на лыжно-биатлонном комплексе им. С. Ишмуратовой. Здесь состоятся шесть гонок в трех дисциплинах биатлона — спринте, гонке преследования и масс-старт. Также будут определены победители общего зачета по итогам всех этапов Кубка России.

Комментировать состязания в прямом эфире будет «голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев. Вчера, 6 марта, он прибыл в Челябинск, где ему оказали теплый прием.

Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области, организаторами выступают Союз биатлонистов России, Фонд поддержки спорта и Федерация биатлона Челябинской области.

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