В Златоусте разыгран первый комплект наград финала Кубка России по биатлону

Спринтерскую гонку у женщин выиграла Виктория Сливко, она же выиграла общий зачет в этой дисциплине

На финале Кубка России по биатлону в Златоусте разыгран первый комплект наград. В первый день соревнований состоялась спринтерская гонка среди женщин, победителем которой стала Виктория Сливко. Она же выиграла и малый кубок в этой дисциплине благодаря тому, что пропускала гонку из-за болезни Наталья Шевченко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это Златоуст, Южный Урал! Город оружейных мастеров и кузница чемпионов российского спорта», — так начал свой репортаж комментатор Дмитрий Губерниев. Известный журналист прибыл в Челябинскую область, чтобы в прямом эфире вести репортаж на федеральный телеканал. Он и ранее не скрывал своей любви к Южному Уралу, а сейчас прямо рассыпался в комплиментах в адрес организаторов. Прибыли на свою родину и знаменитые златоустовцы — легендарная конькобежка Лидия Скобликова и биатлонистка Светлана Ишмуратова.

Соревнования вызвали огромный интерес у жителей Челябинской области. Впереди еще три дня соревнований, а они уже раскупили билеты на все виды программы. Разумеется, прибыла в Златоуст и вся элита российского биатлона. На то это и финал Кубка России, чтобы побороться за рейтинговые очки и выиграть как общий зачет соревнований, так и отдельные гонки.

Правда, уже в день старта стало известно, что вынуждены будут пропустить состязания сестры Наталья и Анастасия Шевченко (обе — Свердловская область). А ведь первая занимала как лидирующую позицию в спринтерской гонке, так и в общем зачете Кубка России. Зато появлялся шанс у ее преследовательниц, которые могли обойти соперницу в общем табеле о рангах. Прежде всего — Виктория Сливко (Тюменская область) и Кристина Резцова (Московская область).

Свой шанс тюменская биатлонистка реализовала на сто процентов. В отсутствие главной соперницы Виктория Сливко выступила блестяще: она и ногами была быстра, и в стрельбе точна. В итоге — уверенная победа и 60 очков в рейтинговый зачет. Этого хватило для того, чтобы выиграть малый кубок в спринтерской гонке, а вместе с этим и получить денежный приз от организаторов в размере 250 тысяч рублей.

Биатлон. Альфа Банк Кубок России. Женщины, спринтерская гонка:

1. Виктория Сливко (Тюменская область).

2. Ирина Казакевич (Свердловская область).

3. Екатерина Мошкова (ХМАО).

Общий зачет спринтерской гонки Кубка России:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 257 очков.

2. Наталья Шевченко (Свердловская область) — 250 очков.

3. Кристина Резцова (Московская область) — 240 очков.

Что касается выступления биатлонисток Челябинской области, то на старт спринтерской гонки в Златоусте вышли четыре спортсменки — Ирина Андреева, Мария Арзамасцева, Галина Злоказова и Анастасия Михайлова. Лучший из них результат показала Ирина Андреева, у нее 27-е место.

Программу первого дня соревнований продолжит мужская спринтерская гонка. Она состоится сегодня, 7 марта, в 15:00 по уральскому времени.