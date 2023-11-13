Определились все участники весенней части футбольного сезона во Второй лиге

По итогам осени‑2023 стали известны все команды, которые сыграют в группах «Золото» и «Серебро» дивизиона А





После завершения осенней части футбольного сезона-2023/24 во Второй лиге сформировался состав участников следующих турниров, которые стартуют весной следующего года. В дивизионе А в группах «Золото» и «Серебро», как и прежде, сыграют по 10 команд. Публикуем полный состав участников групп, а также рассказываем, в каких из них выступят ФК «Челябинск» и миасское «Торпедо», сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

Формат проведения турниров во Второй лиге очень сложный и запутанный даже для футбольных экспертов и специалистов. Мало того что участников разделили на дивизионы А и Б, так еще и в первом из них произошла градация команд на группы «Золото» и «Серебро». Накануне мы рассказывали о том, что миасский коллектив досрочно стал победителем Второй лиги Б в группе 4 (да, этот дивизион тоже делится на группы, но по географическому принципу). Таким образом, «черно-белые» не только завоевали золотые медали, но и наряду с тремя другими командами добились повышения в классе: весной 2024-го они стартуют во Второй лиге А в группе «Серебро» — том самом турнире, где еще накануне выступал ФК «Челябинск».

Вместе с миасским «Торпедо» победителями своих групп стали, а значит, и путевок в лигу рангом выше добились ФК «Калуга», дзержинский «Химик» и пятигорский «Машук-КМВ» (эта команда еще продолжает свое выступление в турнире, но соперники в оставшихся двух турах догнать южан не смогут). Вся эта четверка команд, как уже говорилось выше, выступит в весенней части сезона во Второй лиге А в группе «Серебро» и сменит здесь четыре худшие команды по итогам осени-2023. Во Вторую лигу Б по спортивным результатам опускаются «Форте» (Таганрог), «Амкар» (Пермь), «Чертаново» (Москва) и «Салют» (Белгород).

В свою очередь, финишировали два турнира во Второй лиге А в группах «Золото» и «Серебро». ФК «Челябинск», занявший четвертое место, вместе с ФК «Новосибирск», «Родиной-2» (Москва) и «Металлургом» (Липецк) завоевал путевку в «Золото». Оттуда опускаются четыре худших коллектива, а именно: «Волга» (Ульяновск), «Динамо» (Брянск), «Иртыш» (Омск) и «Спартак» (Кострома). Так сформировался полный состав участников во Второй лиге А и Б в весенней части сезона-2023/24.

Не будем больше вас утомлять хитросплетениями турнирных таблиц, групп и дивизионов. Акцентируем свое внимание на важном: все команды-участницы Второй лиги А начинают свое выступление в турнирах с нуля и проведут с соперниками по два матча (дома и на выезде). По итогам этих игр и сформируется состав команд на следующий футбольный сезон.

Что это означает для южноуральских команд. Первое: ФК «Челябинск» не только сохранил прописку во Второй лиге А (а ведь мог и потерять — уж очень сложной и конкурентной была борьба в турнире), но и перешел в группу «Золото». И теперь наша команда находится среди претендентов на попадание в ФНЛ. Это второй эшелон национального чемпионата (после Премьер-лиги) — тот самый турнир, к которому челябинский клуб стремится на протяжении уже более 30 лет. Для этого подопечным Виталия Панова нужно занимать одно из двух первых мест по итогам весны-2024. Обладатель третьего места получит право на стыковые игры за выход в ФНЛ.

Второе: челябинцы могут вылететь в группу «Серебро», если займут одно из последних четырех мест в группе «Золото».

Что касается ФК «Торпедо», то для миасского коллектива все предельно просто. По итогам весенней части сезона в группе «Серебро» команды, занявшие 1—4-е места, переходят в группу «Золото». Последние четыре коллектива сыграют стыковые матчи за право остаться во Второй лиге А.

Инфографика — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

