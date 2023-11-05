Футбольный клуб «Торпедо» досрочно завоевал титул чемпионов Второй лиги Б

Команда из Миасса добилась повышения в классе

Сегодня, 5 ноября, футбольный клуб «Торпедо» досрочно стал победителем Второй лиги Б (группа 4). Команда из Миасса одержала домашнюю победу над «Уральцем-ТС» из Нижнего Тагила со счетом 3:1. Южноуральцы добились повышения в классе и оформили путевку во Вторую лигу А, передает корреспондент ИА «Первый областной».



В матче против «Уральца-ТС» миасское «Торпедо» пропустило гол в первом тайме, однако во втором забили три безответных мяча. Дубль в составе хозяев забил Марк Аквазба, также один матч на счету Дмитрий Прутов.



Вместе с золотыми медалями южноуральцы добились повышения в классе. По итогам 15 матчей в чемпионате Второй лиги Б «Торпедо» одержал 11 побед и занял первое место с 32 очками. Весной следующего года они стартуют в группе «Серебро» Второй лиги А. Весной следующего года они стартуют в группе «Серебро» Второй лиги А, где сейчас выступает ФК «Челябинск».



Добавим, что другой южноуральский футбольный клуб «Челябинск» накануне одержал победу на своем поле во Второй лиге А. Только что наша команда с минимальным счетом выиграла у «Чертаново» из Москвы — 1:0. Челябинцы продолжают делить 4-5-е место с липецким «Металлургом». В заключительном туре наша команда сыграет 11 ноября в Перми с «Амкаром».

