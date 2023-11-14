В штабе ФК «Челябинск» уверены, что команда заслужила выход в группу «Золото»

Главный тренер клуба Виталий Панов объяснил причины, которые помогли выполнить поставленную задачу

Финишировавший на четвертом месте во Второй лиге А футбольный клуб «Челябинск» выполнил промежуточную задачу на сезон-2023/2024 — команда добилась повышения в классе, перейдя из группы «Серебро» в «Золото». Главный тренер челябинского клуба Виталий Панов объяснил, за счет чего его подопечным удалось выполнить поставленную задачу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном матче осенней части сезона челябинский клуб уступил в гостях с минимальным счетом пермскому «Амкару» (0:1). Однако сохранил за собой четвертую строчку в турнирной таблице. Помог ему это сделать московский клуб «Чертаново», который в параллельном матче вырвал победу у основного соперника челябинцев за место в топ-4 — курского «Авангарда» (2:1).

«В организации игры мы были сильнее пермяков, больше владели мячом, агрессивней играли в атаке. Но так бывает, это футбол. Но считаю, что наша команда комплексно заслужила выход в группу „Золото“. По ходу турнира мы сильно прибавили. И только люди внутри команды знают, какой объем работы мы проделали. Эта работа принесла свои плоды», — дал комментарий после матча с «Амкаром» Виталий Панов на пресс-конференции.

Местный журналист акцентировал свое внимание на том, что Челябинск считается прежде всего хоккейным городом. И выразил сомнение, что большой город сможет потянуть на себе две команды высокого уровня. И привел в пример родную Пермь, в которой «Амкар» когда-то выступал в футбольной Премьер-лиге, а результаты хоккейной команды оставляли желать лучшего.

«Мы все сделаем для того, чтобы опровергнуть это мнение», — емко парировал хедкоуч ФК «Челябинск». Виталий Панов также добавил, что успешное выступление его подопечных во многом связано с той поддержкой, которую оказывали команде по ходу всего сезона.

«Хочу поблагодарить болельщиков и руководителей клуба, в том числе губернатора Алексея Текслера за поддержку. Он всегда с нами, мы чувствуем его внимание и небезразличие к судьбе команды», — добавил специалист.

Несмотря на то что ФК «Челябинск» неудачно стартовал в группе «Серебро» во Второй лиге А, ему удалось значительно улучшить результаты во втором круге. Изменилось и качество игры. Виталий Панов связывает это с тем, что удалось найти оптимальные командные сочетания и понимание между игроками на поле.

«Мы набирали форму через игры. Заходили в сезон без проведения сборов. Я возглавил команду за 8 дней до старта чемпионата. Поэтому команда комплектовалась в непростых условиях и в сжатые сроки. Ребята в первых играх находились в разном физическом состоянии, не были сыграны. Первая победа пришла к нам только в 5-м туре. Но мы много работали над собой и понимали, что наша работа принесет результат. Второй круг сыграли достойно, набрали наряду с „Родиной-2“ больше всех очков. Поэтому и удалось выполнить задачу-минимум», — констатировал Виталий Панов.

Напомним, что весенняя часть сезона-2023/2024 стартует в марте. ФК «Челябинск» сыграет во Второй лиге А в группе «Золото» наряду с еще 9 коллективами. По итогам этого турнира две лучшие команды оформят выход в Первую лигу (второй эшелон чемпионата России). Обладатель третьего места проведет стыковые матчи.





Подробнее о форматах проведения турнира в группах «Серебро» и «Золото» мы рассказали накануне. Здесь же мы познакомили с полным составом участников дивизионов.

Фото — Роман Хатимов, ФК «Челябинск»

Инфографика — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

