ФК «Челябинск» выполнил задачу на сезон и вышел в группу «Золото» во Второй лиге

Несмотря на поражение от «Амкара» южноуральцы добились повышения в классе

Сегодня, 11 ноября, завершился футбольный сезон во Второй лиге А. В группе «Серебро» футболисты «Челябинска» уступили в последнем туре пермскому «Амкару» со счетом 0:1. Однако подопечные Виталия Панова сохранили за собой четвертое место в турнирной таблице, которое дает право команде начать весной турнир в группе «Золото» Второй лиги А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последнем, 18-м туре, в группе «Серебро» Второй лиги А все матчи в разных городах начинались в одно время. Для нашей команды, занимавшей 4-е место, ситуация была простая: в случае победы ФК «Челябинск» мог попадать в топ-4, а вместе с этим выполнять задачу на сезон — выйти в группе «Золото». Однако при удачных раскладах подопечные Виталия Панова могли рассчитывать на повышение в классе при ничье и даже поражении от «Амкара».

Разумеется, на последний матч сезона у челябинцев был соответствующий настрой. В штабе клуба рассчитывали только на победу. Благо, турнирное положение позволяло — судьба путевки в группу «Золото» зависела от наших парней.

И целом матч ФК «Челябинск» провел хороший, особенно первый тайм. Уже в первой половине матча южноуральцы имели как минимум три реальных возможности забивать в ворота пермяков. О преимуществе нашей команды говорит и статистика: 61% владения мячом, удары по воротам (8-1), в створ ворот (4-0), угловые (10-0)...

Однако игровое и территориальное преимущество закрепить в голы не удалось. Во втором тайме подопечные Виталия Панова также чаще гостили на половине поля соперника. Однако пропустили гол в свои ворота. На 57-й минуте гол-красавец забил полузащитник «Амкара» Аслан Мууталиев. Ему удалось замкнуть навес с фланга ударом через себя. Этот забитый мяч может по праву претендовать на лучший гол сезона во всей Лиге.

Челябинцы пошли большими силами вперед. Однако едва не пропустили второй гол в контратаке. К счастью, выход 1 на 1 не реализовал форвард хозяев Иван Матюшенко. В компенсированное время реальный шанс сравнять счет упустил капитан челябинцев Виктор Курышев. Мяч после его удара отразил голкипер пермяков Хазбулат Хамхоев. В итоге 0:1, и нашей команде пришлось узнавать результаты матчей соперников.

А там шикарный подарок преподнес клуб «Чертаново». Московский клуб, лишенный мотивации, на своем поле, сумел одержать волевую победу над курским «Авангардом» со счетом 2:1. И таким образом не позволил ему обойти ФК «Челябинск» в турнирной таблице. Наша команда финишировала на четвертом месте и оформила путевку в группу «Золото».

Поздравляем наших парней и их тренера Виталия Панова с выполнением поставленной задачи. Но вопросы к руководству клуба и его куратору Сергею Хабарову все-таки остаются. В ближайшее время подведем итоги этого сложного, но очень интересного футбольного сезона.