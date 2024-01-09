Футбольный клуб «Челябинск» расторг контракты с тремя игроками

Команду покинули Сергей Глазков, Виктор Киселев и Кирилл Сараев

Руководство ФК «Челябинск» приняло решение расторгнуть контракты с тремя игроками. Клуб покинули футболисты Сергей Глазков, Кирилл Сараев и Виктор Киселев. Завтра, 10 января, команда начинает подготовку к старту нового сезона во Второй лиге А в группе «Золото». Челябинские футболисты отправятся на сборы в Турцию, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Все три игрока в разные периоды сыграли важную роль в становлении команды. Голкипер Сергей Глазков в составе ФК «Челябинск» провел в общей сложности 210 матчей, долгое время был основным стражем ворот клуба. Защитник Кирилл Сараев за три сезона сыграл за команду в 69 матчах. Полузащитник Виктор Киселев в 65 играх забил 5 мячей.

«Благодарим Сергея, Кирилла и Виктора за огромный вклад в развитие клуба, самоотверженную игру, профессиональное отношение к делу и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — так простились с игроками в штабе ФК «Челябинск».

Между тем уже завтра, 10 января, футболисты отправляются на первые предсезонные сборы. Они пройдут в Турции и продлятся до 23 февраля. Вероятно, к ним будут подключены и новобранцы команды, имя которых пока держится в секрете. Напомним, что в новом футбольном сезоне ФК «Челябинск» выступит во Второй лиге А в группе «Золото». Первый матч турнира стартует 3 марта.